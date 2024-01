Le plus grand iceberg du monde se désintègre

Une photo satellite prise en novembre 2023: après un an en position fixe, l'iceberg A23a a dérivé vers le nord à travers la mer de Weddell. Image: www.imago-images.de

L'iceberg A23a s'est déjà détaché de la côte antarctique en 1986 puis il a navigué dans la mer de Weddell. Une nouvelle observation spectaculaire vient d'être faite.

Dorothea Meadows / t-online

Pour les chercheurs de l'Antarctique, l'iceberg A23a est une vieille connaissance. Cet énorme massif de glace s'était déjà détaché de la côte du pôle Sud il y a 37 ans, mais s'était figé au fond de la mer de Weddell lors de sa remontée vers le Nord. Après s'être détaché l'année dernière, l'iceberg (qui fait près de cinq fois la taille du canton du Jura) a dérivé à grande vitesse dans l'Atlantique Sud.

Une hauteur de 400 mètres

Aujourd'hui, l'équipage d'un navire d'expédition a atteint le colosse de glace et fait état de grottes et d'arches géantes qui auraient été taillées dans les parois gelées par l'érosion.

Le photographe et défenseur de la nature Richard Sidey se trouve également à bord du bateau. Lundi, il a publié une photo spectaculaire d'A23a sur Instagram et a écrit à ce sujet:

«J'ai photographié ce matin A23a, le plus grand iceberg de la Terre! Pesant près d'un billion de tonnes, cette montagne monstrueuse peut atteindre 400 mètres d'épaisseur et couvre une surface de 3 900 kilomètres carrés. Tout simplement incroyablement grand»

«C'était dramatique et magnifique à photographier», a confié Sidey à la BBC. Il a poursuivi:

«La montagne est incroyablement grande. Je ne pense pas que nous puissions imaginer à quel point elle est grande. Elle est certainement trop grande pour qu'on puisse la photographier. Elle s'étend dans les deux sens, aussi loin que l'on puisse voir.» Richard Sidey

De son côté, le chef de l'expédition Ian Strachan a souligné que des vagues de trois ou quatre mètres de haut s'écrasaient sur l'iceberg:



«Elles déclenchaient des cascades de glace» Richard Sidey

En effet, plus l'iceberg s'éloigne du pôle Sud, plus il se désintègre sous l'effet d'un air et d'une eau plus chauds. Actuellement, A23a dérive avec le courant circumpolaire antarctique et poussé par des vents d'ouest à 600 kilomètres au sud des îles Orcades du Sud, rapporte la BBC en se référant aux informations de l'équipe d'expédition.

Un autre iceberg est en mouvement depuis quatre ans déjà

La grande question est la suivante: combien de temps A23a peut-il survivre? Même les experts ne veulent pas se prononcer sur ce point. En fait, le processus pourrait durer des années, comme le montre un autre exemple: un autre iceberg observé par les scientifiques est le D28.

Selon les informations, il se trouve dans l'Atlantique Sud, à environ 200 kilomètres au nord de l'archipel de la Géorgie du Sud (à environ 1 500 kilomètres à l'est du Cap Horn). Bien que D28 ait déjà perdu un tiers de sa masse, il serait toujours compact depuis qu'il s'est détaché de la calotte glaciaire en 2019.

Traduit et adapté par Noëline Flippe