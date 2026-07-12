La Corée du Sud déclenche une alerte maximale pour fortes chaleurs

Les Coréens vont eux aussi subir plusieurs jours de canicule qui ont déclenché des alertes météo. Image: AP

La Corée du Sud a émis dimanche une alerte météo maximale en raison des fortes chaleurs. C'est la première fois que ce nouveau palier est déclenché.

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La Corée du Sud a émis dimanche, pour la première fois, une alerte météorologique maximale, en raison d'une vague de très fortes chaleurs dans le sud-est. Ce nouveau palier a été créé cette année en prévision d'événements extrêmes liés au changement climatique.

La directrice de l'agence météorologique coréenne (KMA), Lee Mi-seon, a déclaré lors d'une conférence de presse:

«KMA a émis aujourd'hui à 10 heures une alerte extrême pour fortes chaleurs dans deux villes du sud de la province du Gyeongsang du Nord: Gyeongsan et Pohang. C'est la première fois que cette alerte est émise»

Lorsque l'alerte est en vigueur, il est fermement recommandé d'arrêter «toutes les activités en extérieur, dont le travail et le sport, autant que possible», a-t-elle prévenu.

Augmentation des vagues de chaleur depuis 1970

Dans le cadre du nouveau système, une alerte maximale est déclenchée lorsqu'une région enregistre des températures maximales ressenties d'au moins 35 degrés pendant deux jours consécutifs et que les prévisions annoncent plus de 39 degrés pendant au moins une journée.

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Selon Lee Mi-seon, les zones concernées ont connu des températures ressenties supérieures à 35 degrés vendredi et samedi et doivent atteindre au moins 38 degrés dimanche. L'alerte maximale «indique des conditions dans lesquelles même les personnes en bonne santé sont exposées à un risque considérablement accru de graves problèmes de santé, dont des maladies liées à la chaleur et des décès», a-t-elle averti.

Si l'alerte maximale ne concerne que deux villes, une grande partie du pays fait l'objet d'alertes de niveaux inférieurs concernant la chaleur, émises lorsque la température ressentie est annoncée à au moins 35°C pour deux jours consécutifs.

Selon KMA, le nombre annuel moyen de jours de vagues de chaleur dans le pays est passé de huit dans les années 1970 à 19 sur les cinq dernières années. Un jour de «vague de chaleur» est enregistré lorsque la température maximale est d'au moins 33 degrés. (btr/ats)