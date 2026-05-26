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Starbucks crée une grosse polémique en Corée du Sud

Delivery Platform Union To Boycott Starbucks In South Korea. A Starbucks logo is seen in Seoul, South Korea, on May 21, 2026. The Delivery Platform Union announces a boycott of Starbucks following a c ...
Les Sud-Coréens sont en colère contre Starbucks.Image: www.imago-images.de

Starbucks crée une grosse polémique en Corée du Sud

Une campagne publicitaire de la branche locale du géant du café suscite un tollé national dans le pays asiatique. Un «fort repli des ventes» est constaté.
26.05.2026, 08:2726.05.2026, 08:27

L'opérateur de Starbucks en Corée du Sud a indiqué mardi qu'une publicité controversée évoquant la répression d'un soulèvement prodémocratie en 1980 avait été élaborée après consultation d'une IA, alors que les appels au boycott provoquent «un fort déclin» des ventes. La polémique, qui provoque depuis une semaine un tollé national, est née d'une promotion de la branche locale de Starbucks présentant le jour férié du 18 mai comme le «Tank Day» afin de vanter des gobelets réutilisables.

Cet intitulé a suscité une vive indignation, car il évoquait les véhicules militaires utilisés contre des manifestants prodémocratie à Gwangju (sud-ouest), le jour même du 46e anniversaire du soulèvement. Au moins des centaines de personnes avaient été tuées par l'armée.

Protest Against Starbucks Korea In Seoul. Protesters hold placards and chant slogans such as Boycott Starbucks and resignation of Chung Yong-jin in front of the Starbucks Korea headquarters in Seoul, ...
La colère gronde contre Starbucks en Corée du Sud.Image: www.imago-images.de

Le groupe sud-coréen Shinsegae, qui exploite sous licence les cafés Starbucks en Corée du Sud, a invoqué mardi le rôle de l'intelligence artificielle, à l'issue d'une enquête interne. «Les employés concernés ont déclaré avoir demandé des suggestions à l'IA et que la date-anniversaire ne leur avait jamais effleuré l'esprit», a déclaré Jeon Sang-jin, cadre chez Shinsegae, lors d'une conférence de presse, sans préciser si la formulation «Tank Day» faisait partie des propositions avancées par l'IA.

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«L'enquête a révélé que certains des sept responsables ayant approuvé la campagne l'avaient validée par simple formalité, sans ouvrir la pièce-jointe» et pour accélérer le processus, «la procédure d'examen par le service juridique a été négligée», a-t-il poursuivi, rappelant qu'«à aucun moment» des objections n'avaient été exprimées.

A l'unisson du président sud-coréen Lee Jae Myung, instances gouvernementales, syndicats et personnalités publiques ont exprimé leur colère, des ministères et des syndicats représentant les fonctionnaires annonçant le boycott des produits Starbucks lors de leurs événements. Un syndicat de livreurs a déclaré qu'il refuserait les livraisons liées à l'entreprise, et des vidéos de consommateurs brisant leurs mugs de la marque ont été publiées en ligne.

Après une semaine d'appels au boycott et d'émoi populaire, Shinsegae faisait état mardi d'un «fort repli des ventes» des Starbucks.

Un lourd bilan humain

Les manifestations de 1980, moment charnière dans la lutte sud-coréenne pour la démocratie, ont vu étudiants et citoyens protester contre le régime militaire, avant que l'armée n'écrase violemment le mouvement de Gwangju. Les chiffres officiels font état de 165 civils tués lors de la répression et de 65 personnes portées disparues, mais le bilan réel pourrait avoir été beaucoup plus élevé.

Après le limogeage précipité la semaine dernière de Son Jung-hyun, directeur de l'unité Starbucks Corée, le président du groupe Shinsegae s'est excusé mardi devant les médias. «Je prends très au sérieux le fait que de nombreuses personnes aient ressenti une profonde douleur et de la colère (...) J'assume l'entière responsabilité de cette affaire», a déclaré Chung Yong-jin. (jzs/ats)

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