ensoleillé, brumeux
DE | FR
burger
International
Iran

Mojtaba Khamenei serait le nouveau guide suprême d'Iran

Mojtaba Khamenei, Son Of Irans Supreme Leader May 31, 2019 file photo shows, Son of Irans Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, attends a demonstration to mark Jerusalem day in Tehr ...
Mojtaba Khamenei en 2019.Image: www.imago-images.de

L'Iran aurait son nouveau guide suprême

Selon plusieurs médias, Mojtaba Khamenei a été désigné pour prendre la relève de son père, Ali Khamenei, à la tête de la République islamique. Tout successeur serait «une cible» destinée à être assassinée, menace de son côté Israël.
04.03.2026, 08:0104.03.2026, 08:40

Le successeur d'Ali Khamenei, serait connu: selon plusieurs médias, dont la chaîne d'information indépendante Iran International et le quotidien israélien Haaretz, c'est son fils Mojtaba Khamenei, qui a été désigné comme nouveau guide suprême par l'Assemblée des experts (réd: l'organe clérical chargé de nommer le souverain).

A 55 ans, et malgré de rares apparitions publiques, il est considéré comme l’une des figures les plus influentes de l'appareil dirigeant iranien, cultivant notamment des liens étroits avec le Corps des gardiens de la révolution.

Sa nomination marquerait un tourant dans l’histoire de la République islamique, avec une première transition du pouvoir au sein de la même famille depuis la révolution de 1979.

Israël met en garde

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé mercredi que tout successeur d'Ali Khamenei serait «une cible» destinée à être assassinée, selon un communiqué de son bureau.

«Tout dirigeant nommé par le régime terroriste iranien sera une cible sans équivoque pour élimination»

«Le premier ministre et moi-même avons ordonné à l'armée de se préparer à agir par tous les moyens pour accomplir cette mission», a-t-il ajouté.

Des funérailles nationales ce mercredi

Pour rappel, Ali Khamenei, qui dirigeait l'Iran depuis 36 ans, a été tué samedi dans des frappes israélo-américaines. Il doit être inhumé dans la ville sainte de Machhad (nord-est), d'où il était originaire.

Qui était le guide suprême de l'Iran tué samedi?

Des obsèques nationales débuteront ce mercredi soir, selon l'agence de presse officielle Irna. Elles dureront trois jours.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Iran👈

«A partir de 22h00 mercredi (19h30 en Suisse), les fidèles pourront rendre un dernier hommage à la dépouille du martyr guide de la nation en se rendant à la grande mosquée Imam Khomeini» à Téhéran, a indiqué Irna, citant un communiqué du Conseil islamique de coordination du développement. (jzs avec afp)

Toute l'actu sur la guerre entre Israël et l'Iran
«Retour à la réalité»: ces influenceurs de Dubaï sont choqués (et moqués)
8
«Retour à la réalité»: ces influenceurs de Dubaï sont choqués (et moqués)
«Personne ne peut nous aider»: ces Suisses coincés à Dubaï racontent
1
«Personne ne peut nous aider»: ces Suisses coincés à Dubaï racontent
de Kilian Marti
La télévision iranienne ciblée ++ 9 navires iraniens coulés
2
La télévision iranienne ciblée ++ 9 navires iraniens coulés
de Team watson
Toutes ces fois où Israël a attaqué l'Iran
Toutes ces fois où Israël a attaqué l'Iran
de Jean-Philippe CHOGNOT
Thèmes
Des pluies déclenchent des torrents rouge sang en Iran
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«C’est très préoccupant, il peut y avoir des contagions»
Robert Kolb est professeur de droit international à l'Université de Genève, spécialisé dans les conflits armés. Il dit son dépit devant l'attaque israélo-américaine en Iran, craignant les «conséquences catastrophiques» des agissements obéissant au seul «bon vouloir» des Etats.
L’attaque conjointe d’Israël et des Etats-Unis contre l’Iran obéit-elle aux règles du droit international?
Robert Kolb: Non. Cette attaque contrevient à l’article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, qui interdit l’utilisation de la force, sauf exceptions reconnues. Ces exceptions sont:
L’article