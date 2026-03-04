Mojtaba Khamenei en 2019. Image: www.imago-images.de

L'Iran aurait son nouveau guide suprême

Selon plusieurs médias, Mojtaba Khamenei a été désigné pour prendre la relève de son père, Ali Khamenei, à la tête de la République islamique. Tout successeur serait «une cible» destinée à être assassinée, menace de son côté Israël.

Le successeur d'Ali Khamenei, serait connu: selon plusieurs médias, dont la chaîne d'information indépendante Iran International et le quotidien israélien Haaretz, c'est son fils Mojtaba Khamenei, qui a été désigné comme nouveau guide suprême par l'Assemblée des experts (réd: l'organe clérical chargé de nommer le souverain).



A 55 ans, et malgré de rares apparitions publiques, il est considéré comme l’une des figures les plus influentes de l'appareil dirigeant iranien, cultivant notamment des liens étroits avec le Corps des gardiens de la révolution.

Sa nomination marquerait un tourant dans l’histoire de la République islamique, avec une première transition du pouvoir au sein de la même famille depuis la révolution de 1979.

Israël met en garde

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé mercredi que tout successeur d'Ali Khamenei serait «une cible» destinée à être assassinée, selon un communiqué de son bureau.

«Tout dirigeant nommé par le régime terroriste iranien sera une cible sans équivoque pour élimination»

«Le premier ministre et moi-même avons ordonné à l'armée de se préparer à agir par tous les moyens pour accomplir cette mission», a-t-il ajouté.

Des funérailles nationales ce mercredi

Pour rappel, Ali Khamenei, qui dirigeait l'Iran depuis 36 ans, a été tué samedi dans des frappes israélo-américaines. Il doit être inhumé dans la ville sainte de Machhad (nord-est), d'où il était originaire.

Des obsèques nationales débuteront ce mercredi soir, selon l'agence de presse officielle Irna. Elles dureront trois jours.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Iran👈

«A partir de 22h00 mercredi (19h30 en Suisse), les fidèles pourront rendre un dernier hommage à la dépouille du martyr guide de la nation en se rendant à la grande mosquée Imam Khomeini» à Téhéran, a indiqué Irna, citant un communiqué du Conseil islamique de coordination du développement. (jzs avec afp)