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Drôme: 370 hectares brûlés dans le massif du Claps

Drôme: 370 hectares brûlés dans le massif du Claps

Le feu, qui sévit depuis sept jours dans le massif du Claps, a gagné une cinquantaine d’hectares dimanche.
09.08.2026, 22:1509.08.2026, 22:15
De la forêt de Fontainebleau aux massifs de la Drôme, du Var et de la Corse, quelque 15&#039;000 hectares sont partis en fumée depuis le début du mois de juillet (archives).
Poussé par le vent vers le nord, l’incendie mobilise plus de 400 sapeurs-pompiers, tandis que le village de Charens a été placé sous consigne de confinement en raison des fumées.Keystone

Le feu qui sévit depuis sept jours dans le massif du Claps dans la Drôme a brûlé 370 hectares et quatre pompiers ont été légèrement blessés dimanche, a indiqué la préfecture du département.

«Une propagation importante sur le secteur avant-droit, en ligne de crête, ainsi que sur les deux versants est et ouest du massif du Banestier dans la forêt domaniale du Claps» a été constatée, souligne la préfecture dans un point à 20H30.

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L'incendie a progressé d'une cinquantaine d'hectares, portant désormais le total à 370 hectares brûlés.

Le vent pousse le feu vers le nord, en direction du village de Charens mais les 41 habitants du secteur «ne sont actuellement pas menacés», selon elle.

Une consigne de confinement a toutefois été diffusée pour l'ensemble du village et ses hameaux en raison de «fortes émanations de fumées».

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Sur le secteur avant-droit, une propagation reste possible «avec jusqu'à 600 hectares potentiellement menacés».

Quatre sapeurs-pompiers ont par ailleurs été pris en charge pour des blessures légères, dont l'un a été conduit à l'hôpital à la suite d'un malaise.

Au total, 408 sapeurs-pompiers sont mobilisés ainsi que trois Dash et un hélicoptère bombardier d'eau.

Une colonne Feu de forêt en provenance du Gard est attendue en renfort.

La Drôme est placée en vigilance orange pour la canicule lundi par Météo France, comme 21 autres départements. (dal/ats/afp)

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