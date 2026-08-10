en partie ensoleillé31°
DE | FR
burger
Suisse
International

Shrinkflation: ce Mars datant de 1991 illustre la tromperie

Elle trouve un Mars vieux de 35 ans et elle a une sacrée surprise

Une femme de ménage a découvert une vieille barre Mars datant de 1991 en vidant une maison. De quoi mettre au jour un phénomène qui énerve les consommateurs.
10.08.2026, 15:1410.08.2026, 15:14
Thomas Wanhoff / t-online
Un article de
t-online

Une employée de l'entreprise britannique de nettoyage Pocket Rockets a fait une découverte inhabituelle en débarrassant une maison. Parmi les déchets de cette propriété appartenant à une personne atteinte du syndrome de Diogène, Victoria Gordon, 44 ans, a trouvé une vieille barre Mars encore emballée.

Marsriegel
La barre Mars retrouvée, datant de 1991.Image: jam press / @pocketrocketscleaning

Sur l'emballage, la date de péremption était encore visible: février 1991. L'entreprise de nettoyage a publié une vidéo de cette trouvaille, en écrivant: «Quelle taille avait cette barre Mars de 1991?» Victoria Gordon s'est exprimée dans le Daily Mail britannique:

«Même si je savais qu'elle était grande, j'ai été surprise par la comparaison. C'est vraiment une honte»

Elle évoquait ainsi ce qui agace de nombreux consommateurs: les produits qui diminuent en taille. Le terme technique pour désigner ce phénomène est «shrinkflation», de l'anglais «shrink», qui signifie «rétrécir», et du mot inflation.

Nestlé fait manger les Américains «comme un Dutton» et ça marche

Victoria Gordon a publié une comparaison avec une friandise moderne et le constat est sans appel: le fabricant Mars a réduit sa barre de 62,5 grammes à 51 grammes, soit une réduction d'un peu plus de 18%. Et le prix a même triplé depuis 1991.

Une méthode qui irrite les consommateurs

En Autriche, une loi contre les emballages trompeurs est entrée en vigueur en avril 2026. Elle impose de signaler, dans les supermarchés et les drogueries, les hausses de prix dissimulées liées à la «shrinkflation».

Cette pratique consiste, pour les fabricants, à réduire la quantité contenue dans un produit tout en maintenant ou augmentant son prix de vente et en conservant un emballage d'apparence quasiment identique. Exemple: si un muesli contenait jusqu'à présent 200 grammes et que le contenu est réduit à 180 grammes (sans que le prix de vente ne change), le prix de base augmente.

Lorsque l'emballage semble identique à première vue, la diminution de la quantité contenue ou la hausse du prix passe souvent inaperçue. Cela suscite l'agacement de nombreux consommateurs. En France, la loi oblige les supermarchés à signaler en rayon les articles dont la quantité a été réduite.

Une taxe sur la malbouffe? La réponse des Suisses est radicale

La situation en Suisse

Mais qu'en est-il en Suisse? Sara Stalder, de la Fondation pour la protection des consommateurs (SKS), affirme dans l'émission de la SRF «Kassensturz»:

«Au sens pénal, ce n'est pas une escroquerie, mais c'est une tromperie délibérée»

En 2024, Kassensturz avait montré, en collaboration avec la RTS, à quel point des grands distributeurs comme Migros ou Coop utilisaient ce processus. Il n'existe pas de réglementation spécifique. La Fondation pour la protection des consommateurs indique être tributaire du signalement des produits concernés. Sara Stalder résume:

«En Suisse, les produits touchés par la shrinkflation sont relativement bien dissimulés»

(trad.ysc)

L'actu sur l'économie? Par ici
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Rolex et Patek Philippe vont parler de la guerre à Genève
Rolex et Patek Philippe vont parler de la guerre à Genève
de Nathalie OLOF-ORS
Le numéro un du luxe perd de l'argent à cause de la guerre en Iran
1
Le numéro un du luxe perd de l'argent à cause de la guerre en Iran
Cette «situation délicate» fait grimper les taux hypothécaires en Suisse
Cette «situation délicate» fait grimper les taux hypothécaires en Suisse
«13 millions d'amende»: Ces financiers liés à la Suisse face à la justice
«13 millions d'amende»: Ces financiers liés à la Suisse face à la justice
Les ultra-riches du Golfe fuient vers ce canton suisse
Les ultra-riches du Golfe fuient vers ce canton suisse
Thèmes
Les terribles illustrations des recettes vintage
1 / 35
Les terribles illustrations des recettes vintage
partager sur Facebookpartager sur X
A 97 ans, elle bat un record du monde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
La déforestation de la forêt amazonienne a chuté de 37% en un an
La déforestation de la partie brésilienne de la forêt amazonienne a été réduite de 37% lors des douze derniers mois, selon une annonce du président brésilien Lula.
La déforestation dans l'Amazonie brésilienne sur les douze derniers mois a atteint son plus bas niveau en une décennie, selon des chiffres officiels publiés vendredi. Ils confirment l'amélioration constatée depuis le retour de Lula à la présidence du Brésil.
L’article