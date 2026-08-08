Un incendie a perturbé le trafic CFF entre Lausanne et St-Maurice
La circulation ferroviaire a été restreinte entre Lausanne et St-Maurice à cause d’un incendie.
Le trafic CFF a été restreinté entre Lausanne et St-Maurice à cause d’un incendie.
Les lignes RE33, R1, R2, R3 et R4 étaient concernées. Sur le coup des 20h, le traffic a pu être rétabli.
Le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne - St-Maurice est rétabli entre Epesses et Rivaz.
Quelques retards et suppressions resteront possibles en soirée. (dag/joe)
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