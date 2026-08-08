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Un incendie a perturbé le trafic CFF entre Lausanne et St-Maurice

Les CFF refont une jeunesse aux trains ICN dans un chantier colossal: modernisation des trains ICN CFF
Image: cff

Un incendie a perturbé le trafic CFF entre Lausanne et St-Maurice

La circulation ferroviaire a été restreinte entre Lausanne et St-Maurice à cause d’un incendie.
08.08.2026, 18:5908.08.2026, 20:03

Le trafic CFF a été restreinté entre Lausanne et St-Maurice à cause d’un incendie.

Capture d&#039;écran de l&#039;horaire CFF au départ de Lausanne direction Vevey samedi à 18h50.
Capture d'écran de l'horaire CFF au départ de Lausanne direction Vevey samedi à 18h50.Image: Capture d'écran

Les lignes RE33, R1, R2, R3 et R4 étaient concernées. Sur le coup des 20h, le traffic a pu être rétabli.

Le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne - St-Maurice est rétabli entre Epesses et Rivaz.

Quelques retards et suppressions resteront possibles en soirée. (dag/joe)

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