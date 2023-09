Décarbonation de l'électricité: «le monde est en retard»

Et le pays le plus dangereux pour les défenseurs du climat est...

Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, les pays développés ne doivent plus tirer leur électricité du charbon d'ici à 2030 et du gaz d'ici à 2035, selon l'Agence internationale de l'énergie:

«La décarbonation de l'électricité constitue une étape clé sur la voie du 'net zero', car elle permettra de réduire à la fois les émissions du secteur et contribuera à éliminer les combustibles fossiles» des autres industries «à mesure qu'ils s'électrifient», assurent dans leur étude les chercheurs. Le nucléaire, que l'organisation «ne voit pas comme une solution», n'a pas été étudié.

Ce groupe, basé à Berlin et piloté par un consortium de scientifiques et experts des politiques énergétiques, l'assure:

«Un moment assez risqué pour l'Ukraine»: Zelensky est à New York

Plus de 140 chefs d'Etat et de gouvernement se réunissent, cette semaine, au siège des Nations unies à New York, mais l'attention se portera surtout sur deux dirigeants d'Europe de l'Est.

Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky sera à New York, et pour la première fois dans le même bâtiment que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui représente Moscou à la plus grande assemblée diplomatique du monde. La réunion du Conseil de sécurité pourrait virer à une épreuve de force entre les deux hommes.