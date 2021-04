International

Xi Jinping va participer au sommet virtuel pour le climat de Biden



Le président chinois Xi Jinping prononcera en ligne depuis Pékin «un important discours», a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le président chinois Xi Jinping participera au sommet virtuel sur le climat organisé cette semaine par Joe Biden, a annoncé mercredi 21 avril le ministère chinois des Affaires étrangères, alors que les tensions sino-américaines restent fortes.

Le chef d'État chinois prononcera en ligne depuis Pékin «un important discours», a indiqué le ministère, quelques jours après l'engagement des deux pays à «coopérer» sur le changement climatique.

Un premier sommet entre Xi, Merkel et Macron

Le président chinois Xi Jinping a participé à un sommet vidéo avec le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, vendredi à Beijing. Les dirigeants ont échangé notamment sur la coopération en ce qui concerne le changement climatique et les relations entre la Chine et l'Europe, précise le South China Morning Post.

Ils ont convenu qu'il était nécessaire de défendre le multilatéralisme, de mettre pleinement en œuvre l'accord de Paris et de construire conjointement un système de gouvernance climatique mondiale équitable. (ga)

