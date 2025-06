Traduit de l'allemand et adapté par Joel Espi

Les spécialistes espèrent désormais que la situation au Moyen-Orient ne dégénère pas davantage, ne serait-ce que pour le bon fonctionnement du trafic aérien mondial. Une détérioration de la sécurité en Egypte ou en Arabie saoudite pourrait forcer de nouveaux détours, provoquant encore plus de retards.

Il faudra donc s’attendre, dans les jours à venir, à des retards sur l’ensemble des vols reliant l’Europe à l’Asie. Certaines compagnies scandinaves empruntent déjà un itinéraire totalement différent, et survolent l’Atlantique pour rejoindre l’Asie en passant par l’Ouest, soit en faisant quasiment le tour du globe. Mais en cas de vents contraires, cette option peut, là encore, allonger le temps de vol, comme le souligne Der Spiegel.

Selon la télévision suisse SRF, les fermetures d’espace aérien au Moyen-Orient ont même provoqué ce week-end des «embouteillages» dans le ciel. Afin de désengorger certaines zones, l’Agence européenne de la sécurité aérienne a dû autoriser certains avions à survoler l’Italie et la Suisse.

Le magazine allemand Der Spiegel mentionne par exemple un vol de Finnair entre Helsinki et Tokyo. Ce trajet durait habituellement neuf heures. Désormais, en raison des restrictions liées à la guerre en Ukraine, les avions doivent contourner de vastes zones interdites, ce qui rallonge la distance d’environ 4 000 kilomètres, et prolonge le vol de trois heures.

A cela s’ajoute une autre contrainte. Depuis les sanctions imposées par l’Occident, de nombreuses compagnies aériennes n’ont plus le droit de survoler la Russie. Résultat, les détours s’accumulent et les temps de vol s’allongent considérablement.

Parmi les itinéraires alternatifs, l’un passe au sud de l’Iran via la péninsule Arabique. L’autre, plus au nord-est, longe la mer Noire.

On peut voir la façon dont les avions évitent de survoler plusieurs états du Moyen-Orient.

On peut voir la façon dont les avions évitent de survoler plusieurs états du Moyen-Orient.

La crise mondiale se fait aussi ressentir dans les airs. Depuis 2022, quasiment plus aucun avion de ligne ne survole l’Ukraine. Désormais, les espaces aériens de l’Iran, de l’Irak et d’Israël sont également fermés.

Plus de «International»

Les espaces aériens au-dessus de l'Iran, l'Irak et Israël sont fermés depuis le week-end dernier. La Suisse est également touchée et les voyageurs devront s'attendre à des retards.

La guerre entre Israël et l'Iran en images

La guerre entre Israël et l'Iran en images

Berne craint un black-out ferroviaire et alerte les CFF

Les plus lus

Pourquoi Donald Trump ne veut pas de guerre contre l'Iran

Dans sa «guerre aérienne» contre l'Iran, Israël reçoit surtout le soutien verbal de Donald Trump. En revanche, son administration et lui-même ne veulent pas entendre parler d'une intervention militaire des Etats-Unis.

Depuis plusieurs jours, Israël et l'Iran s'attaquent mutuellement par des frappes aériennes. Les Israéliens ont obtenu quelques succès remarquables, mais les objectifs principaux, si on peut les qualifier ainsi, n'ont pas été atteints. Le programme nucléaire iranien est endommagé, mais pas détruit, et la chute du régime des mollahs à Téhéran ne semble pas en vue.