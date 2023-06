Le pompage des eaux souterraines a redistribué une telle masse sur la Terre que sa rotation s'en est trouvée modifiée. Image: Shutterstock

Notre consommation d'eau a modifié la rotation de la Terre



Parce que l'humanité a pompé d'énormes quantités d'eau souterraine, l'axe de la Terre s'est déplacé. A plus long terme, ce déplacement pourrait éventuellement provoquer des changements climatiques.

Plus de «International»

Un article de

Le pompage des eaux souterraines a redistribué une telle masse sur la Terre que sa rotation s'en est trouvée modifiée. C'est ce que des scientifiques coréens ont découvert dans une étude.

Le pôle de rotation a dérivé

Selon ce rapport, plus de 2000 gigatonnes d'eau souterraine auraient été pompées de la terre entre 1993 et 2010. La majeure partie de cette eau se serait déversée dans les océans et aurait largement contribué à l'élévation du niveau global des mers.

Cette redistribution de l'eau à la surface aurait en outre eu pour conséquence que l'axe de rotation de la Terre se serait incliné d'environ 80 centimètres vers l'est durant cette période.

«Notre étude montre que, parmi les causes liées au climat, la redistribution des eaux souterraines a effectivement le plus grand impact sur la dérive du pôle de rotation» Le chercheur Ki-Weon Seo de l'Université nationale de Séoul.

L'influence des eaux souterraines sur la rotation

Certes, on sait depuis longtemps que l'eau sur Terre influence la répartition globale de la masse de la planète. En 2016, des chercheurs avaient déjà découvert que la redistribution de l'eau modifiait la rotation de la Terre. Mais on ne savait pas encore quelle influence le prélèvement des eaux souterraines avait sur la rotation.

Selon l'étude, l'emplacement des eaux souterraines prélevées influence également l'ampleur de la modification de la rotation. La redistribution de l'eau des latitudes moyennes a donc une plus grande influence sur la rotation.

En conclusion, comme l'écrivent les chercheurs, l'axe de rotation se déplace normalement de plusieurs mètres en l'espace d'une année. Cela s'explique par le fait que la répartition de la glace de mer et de l'eau sur la planète change régulièrement.

Les chercheurs ne pensent pas que le pompage des eaux souterraines entraînera un décalage des saisons. Cela ne peut se produire que si la Terre change d'inclinaison pour adopter un angle différent par rapport au soleil.

Mais à plus long terme, selon les scientifiques, le déplacement de l'axe de la Terre pourrait éventuellement provoquer des changements climatiques.