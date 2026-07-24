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Whatsapp va vous simplifier la vie au volant et avec les PDF

FILE - A WhatsApp icon is displayed on an iPhone, Nov. 15, 2018, in Gelsenkirchen, Germany. (AP Photo/Martin Meissner, File) WhatsApp-Ads
WhatsApp surprend avec l'annonce de quatre nouveautés d'un seul coup.Keystone

Ces 4 nouveautés WhatsApp vont nous simplifier la vie

WhatsApp enrichit son application avec de nouvelles fonctions pour son utilisation en voiture, la lecture de fichiers PDF, l'iPad et le partage de musique. Un déploiement progressif est en cours.
24.07.2026, 15:0324.07.2026, 15:03
Un article de
t-online

WhatsApp vient d'annoncer plusieurs nouvelles fonctionnalités. Le service de messagerie, qui appartient au groupe Meta, révèle ainsi quatre nouveautés dans un billet de blog. Elles concernent surtout l'utilisation de l'application au volant et la gestion des fichiers PDF. Selon l'entreprise, ces fonctions seront déployées progressivement dès maintenant.

C'est la connexion à Apple CarPlay et Android Auto que WhatsApp a le plus retravaillée. Ces systèmes permettent de piloter le smartphone via l'écran du véhicule. Jusqu'à présent, les utilisateurs pouvaient surtout y dicter des messages et lancer des appels. Désormais, il sera aussi possible de se faire lire les messages à voix haute et d'y répondre.

L'application affiche en outre la liste des appels ainsi que les contacts principaux. L'utilisation se fait en mode mains libres. Le groupe entend ainsi positionner WhatsApp davantage comme une plateforme multi-appareils, et non plus seulement comme une application pour smartphone.

Cette fonction de WhatsApp fait polémique sur son premier marché mondial

Ouvrir des PDF sans téléchargement

La gestion des fichiers PDF est également nouvelle. Selon Meta, les utilisateurs pourront désormais ouvrir ce type de documents directement dans le chat, sans devoir au préalable les télécharger. Il sera également possible d'effectuer des modifications simples, comme des surlignages et des annotations.

Cette fonction n'est toutefois disponible que dans les versions web et de bureau. Sur le plan technique, elle provient du fournisseur Adobe Acrobat.

Deux autres améliorations

Pour la première fois, il sera possible de créer un compte WhatsApp directement sur iPad. Jusqu'ici, un smartphone couplé était obligatoire pour y parvenir. Désormais, WhatsApp attribue un nom d'utilisateur lors de l'inscription. Un numéro de téléphone ne sera plus nécessaire que pour un code de confirmation à usage unique. Le compte ne restera ensuite pas lié durablement à ce numéro. WhatsApp vient tout juste d'introduire l'inscription par nom d'utilisateur.

Cette nouveauté sur WhatsApp va chambouler vos habitudes

En complément, les utilisateurs pourront partager un morceau issu d'Apple Music ou de Spotify dans leur statut WhatsApp. Selon l'entreprise, les quatre fonctions sont actuellement en cours de déploiement et seront distribuées progressivement aux utilisateurs. (trad. ysc)

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