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Un séisme frappe Naples et fait 21 blessés

epa13144792 Police secure the areas of collapses and damages following a 4.7 magnitude earthquake in Pozzuoli, near Naples, Italy, 31 July 2026. The epicenter of the earthquake was located near the Ph ...
La Protection civile italienne fait état de 21 blessés, «dont deux en code rouge», signifiant qu'ils ont besoin d'un accès prioritaire aux urgences.Keystone

Un séisme frappe Naples et fait 21 blessés

La région de Naples a été fortement secouée vendredi soir par une secousse de magnitude 4,7. Le bilan s'élève à 21 blessés, dont deux dans un état grave, ainsi qu'à d'importants dégâts matériels.
01.08.2026, 14:1801.08.2026, 14:18

Le séisme de magnitude 4,7 qui a secoué vendredi soir la région de Naples, dans le sud de l'Italie, a fait 21 blessés, dont deux blessés graves. Il a aussi causé des dégâts matériels, selon les autorités italiennes.

L'épicentre du séisme, qui s'est produit vendredi à 19h46 à une profondeur de trois kilomètres, se situait dans la région des Champs Phlégréens, entre les communes de Pozzuoli (Pouzzoles) et Quarto, à l'ouest de Naples, selon l'Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV) d'Italie.

Il a été suivi toute la nuit de dizaines de secousses de moindre intensité, dont la plus importante, de magnitude 3,1, s'est produite à 5h47.

La région, qui abrite le plus grand cratère volcanique d'Europe, subit une activité sismique régulière.

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Dans son dernier bilan samedi, la Protection civile italienne fait état de 21 blessés, «dont deux en code rouge», signifiant qu'ils ont besoin d'un accès prioritaire aux urgences.

Le séisme a en outre occasionné des dégâts matériels, notamment «l'effondrement de quelques bâtiments inoccupés», a indiqué sur Facebook le ministre italien pour la Protection civile Nello Musumeci.

Les pompiers poursuivaient samedi matin leurs vérifications techniques sur les bâtiments, constatant des fissures mais également des chutes de pierres et gravats provenant d'enduits. Quelques familles ont dû quitter leur logement par précaution et une personne âgée a été évacuée à Pozzuoli, selon leur communiqué. (tib/ats)

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