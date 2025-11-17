pluie modérée
L'Australie ne veut pas co-organiser la prochaine COP avec la Turquie

epa12517136 Australian Prime Minister Anthony Albanese attends a Remembrance Day service at the Australian War Memorial, in Canberra, Australia, 11 November 2025. EPA/LUKAS COCH NO ARCHIVING AUSTRALIA ...
Anthony Albanese ne veut pas entendre parler d'une coopération avec la Turquie pour organiser le prochain sommet sur le climat.Keystone

L'Australie ne veut pas d'un modèle de co-présidence pour la COP31, alors que la Turquie plaide pour. Une situation inédite.
17.11.2025, 06:5517.11.2025, 06:55

Le premier ministre australien a rejeté lundi l'offre de la Turquie de coorganiser le sommet de l'ONU sur le climat de l'an prochain. Canberra souhaite voir se tenir le prochaine COP à Adélaïde, dans le sud du pays.

«Non, nous ne serons pas co-hôtes», a soutenu Anthony Albanese, rappelant que la coorganisation «n'est pas prévue» par les règles de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Le chef du gouvernement a ajouté:

«Ce n'est pas une option et les gens ont conscience que ce n'est pas une option, c'est pourquoi cela a été écarté»

L'Australie et la Turquie, chacune candidate, sont dans l'impasse quant à l'organisation de cette 31e conférence des Nations unies sur le changement climatique, qui doit avoir lieu en 2026.

Consensus requis

Le pays hôte devant être choisi par consensus, aucun des deux pays ne sera retenu si l'un ou l'autre ne retire pas sa candidature ou s'ils ne parviennent pas à un accord pour partager cette responsabilité.

COP30 au Brésil: les indigènes montent au créneau

Cette situation inédite verrait l'organisation de la prochaine conférence revenir par défaut à Bonn, ville de l'ouest de l'Allemagne qui abrite le secrétariat de l'ONU pour le climat.

Une source diplomatique turque a déclaré dimanche à l'AFP que son pays «[continuait] de plaider en faveur d'un modèle de coprésidence» pour la prochaine COP.

En organisant le prochain sommet à Adélaïde aux côtés de ses voisins insulaires du Pacifique, l'Australie souhaite attirer l'attention sur une région du monde en première ligne face aux conséquences du changement climatique.

Le pays, qui reste l'un des plus grands exportateurs de charbon au monde et continue de subventionner largement ses combustibles fossiles, serait le premier de l'histoire de la région Pacifique à accueillir une COP sur son sol. (sda/ats/afp/svp)

