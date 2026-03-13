bien ensoleillé
DE | FR
burger
International
Serbie

La Serbie admet posséder des missiles de croisière supersoniques

epa12743180 Serbian President Aleksandar Vucic talks during the press conference with the President of Azerbaijan (not pictured) following their meeting in Belgrade, Serbia, 15 February 2026. Presiden ...
Aleksandar Vucic a confirmé que la Serbie détenait une bel artillerie sur son sol.Keystone

La Serbie admet posséder des missiles de croisière supersoniques

Le président serbe Aleksandar Vucic a confirmé que son pays disposait d'un petit arsenal de guerre — et ce n'est pas tout, a-t-il laissé entendre lors d'une intervention sur la télévision nationale jeudi.
13.03.2026, 08:3913.03.2026, 08:39

Le président serbe Aleksandar Vucic a reconnu jeudi soir que son pays possédait des missiles de croisière supersoniques sol-sol chinois. Une déclaration qui fait suite à la parution en ligne de photos de ces armes fixées sur des avions de chasse serbes.

Ces images, qui ont commencé à circuler en début de semaine sur les réseaux sociaux et dans les blogs spécialisés sur les questions de défense, montrent ce qui est vraisemblablement des CM-400AKG, des missiles produits par la Chine, montés sur des MiG-29, des appareils de fabrication russe.

Manifestation à Belgrade contre le futur hôtel du gendre de Trump

«Nous possédons des choses que nous ne montrons pas», a déclaré à la télévision nationale serbe Vucic, interrogé à ce sujet. Et d'ajouter:

«Nous en avons un nombre important et nous en aurons davantage encore»

Le chef de l'Etat a refusé de fournir plus de détails sur ces engins, soulignant simplement qu'ils étaient «extrêmement coûteux» et «extrêmement efficaces».

Des experts pensent que ce missile, présenté comme la version pour l'exportation de l'YJ-12 chinois, pourrait être capable d'atteindre une vitesse pratiquement hypersonique.

Pourquoi cette raffinerie serbe pourrait se retourner contre Poutine

La Serbie, candidate à l'entrée dans l'UE, est l'un des rares pays des Balkans occidentaux à ne pas être membre de l'Otan et a investi massivement dans sa défense afin de «préserver sa neutralité».

Son dernier achat en date connu est celui de 12 Rafale, des avions de chasse de fabrication française, une commande d'un montant total de 2,7 milliards d'euros.

La Serbie entretient également des liens étroits avec la Russie, à laquelle elle a déjà acheté des armes.

Dans une région qui a été déchirée par la guerre dans les années 1990, les images de l'avion serbe équipé des nouveaux missiles ont suscité des réactions dans les autres Etats issus de la défunte Yougoslavie.

Le Premier ministre croate, Andrej Plenkovic, a ainsi fait savoir qu'il alerterait l'Alliance atlantique, dont son pays fait partie, sur «ce type d'armement, nouveau dans l'arsenal de l'armée serbe».

Bien que la Serbie ne soit pas membre de l'Otan, Vucic a affirmé que Belgrade entretenait de bonnes relations avec cette organisation et «ferait tout» pour les maintenir.

«Tout ce que nous faisons vise à défendre notre pays», a insisté Vucic. (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«J'ai bien plus peur de la prison à Dubaï» que des drones iraniens
Ben Moss est un influenceur britannique installé aux Emirats arabes unis. Depuis les attaques iraniennes, il doit faire attention à ce qu’il publie.
Dubaï abrite des milliers d’expatriés venus du Royaume-Uni. Beaucoup d’entre eux sont des influenceurs. Ces derniers jours, ces personnalités des réseaux sociaux ont particulièrement attiré l’attention. En cause: depuis l’attaque de missiles lancée par l’Iran, ils ont publié un nombre inhabituellement élevé de vidéos faisant l’éloge du gouvernement des Emirats. Désormais, un influenceur britannique a expliqué pour la première fois ce qu’il redoute actuellement.
L’article