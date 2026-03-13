Aleksandar Vucic a confirmé que la Serbie détenait une bel artillerie sur son sol. Keystone

La Serbie admet posséder des missiles de croisière supersoniques

Le président serbe Aleksandar Vucic a confirmé que son pays disposait d'un petit arsenal de guerre — et ce n'est pas tout, a-t-il laissé entendre lors d'une intervention sur la télévision nationale jeudi.

Plus de «International»

Le président serbe Aleksandar Vucic a reconnu jeudi soir que son pays possédait des missiles de croisière supersoniques sol-sol chinois. Une déclaration qui fait suite à la parution en ligne de photos de ces armes fixées sur des avions de chasse serbes.

Ces images, qui ont commencé à circuler en début de semaine sur les réseaux sociaux et dans les blogs spécialisés sur les questions de défense, montrent ce qui est vraisemblablement des CM-400AKG, des missiles produits par la Chine, montés sur des MiG-29, des appareils de fabrication russe.

«Nous possédons des choses que nous ne montrons pas», a déclaré à la télévision nationale serbe Vucic, interrogé à ce sujet. Et d'ajouter:

«Nous en avons un nombre important et nous en aurons davantage encore»

Le chef de l'Etat a refusé de fournir plus de détails sur ces engins, soulignant simplement qu'ils étaient «extrêmement coûteux» et «extrêmement efficaces».

Des experts pensent que ce missile, présenté comme la version pour l'exportation de l'YJ-12 chinois, pourrait être capable d'atteindre une vitesse pratiquement hypersonique.

La Serbie, candidate à l'entrée dans l'UE, est l'un des rares pays des Balkans occidentaux à ne pas être membre de l'Otan et a investi massivement dans sa défense afin de «préserver sa neutralité».

Son dernier achat en date connu est celui de 12 Rafale, des avions de chasse de fabrication française, une commande d'un montant total de 2,7 milliards d'euros.

La Serbie entretient également des liens étroits avec la Russie, à laquelle elle a déjà acheté des armes.

Dans une région qui a été déchirée par la guerre dans les années 1990, les images de l'avion serbe équipé des nouveaux missiles ont suscité des réactions dans les autres Etats issus de la défunte Yougoslavie.

Le Premier ministre croate, Andrej Plenkovic, a ainsi fait savoir qu'il alerterait l'Alliance atlantique, dont son pays fait partie, sur «ce type d'armement, nouveau dans l'arsenal de l'armée serbe».

Bien que la Serbie ne soit pas membre de l'Otan, Vucic a affirmé que Belgrade entretenait de bonnes relations avec cette organisation et «ferait tout» pour les maintenir.

«Tout ce que nous faisons vise à défendre notre pays», a insisté Vucic. (sda/ats/afp)