Des passants se protègent sous des parapluies devant le palais de Buckingham alors que la chaleur sévit à Londres, en Grande-Bretagne, le 26 juin 2026. Image: EPA

L'Angleterre enregistre un record de chaleur

Juin 2026 a été le second mois le plus chaud pour le Royaume-Uni et le Pays de Galles depuis le début des mesures en 1884. Le record de température a été battu trois jours d'affilée, culminant avec 37,7°C enregistrés.

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L'Angleterre a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré, a annoncé mercredi l'agence météorologique Met Office. La température moyenne enregistrée en juin 2026 s'est établie à 17,1°C, contre 16,9°C en juin 2025, date du précédent record.

Il s'agit du second mois le plus chaud pour le Royaume-Uni et le Pays de Galles depuis le début des mesures en 1884, précise le communiqué.

Record de température trois jours de suite

Le record de température pour un mois de juin a été battu trois jours d'affilée la semaine dernière, culminant vendredi avec 37,7°C enregistrés à Lingwood, dans le Norfolk (est de l'Angleterre), à l'issue d'une vague de chaleur qui a frappé toute l'Europe. Ces fortes chaleurs avaient notamment entraîné des fermetures d'écoles et mis sous tension le système énergétique britannique.

Une alerte pour «chaleur extrême» avait été mise en place trois jours d'affilée dans une partie de l'est et du sud-est de l'Angleterre. Une telle alerte rouge canicule n'avait jusque-là été émise qu'une seule fois au Royaume-Uni, en juillet 2022.

«Les températures élevées de juin s'inscrivent dans une tendance plus large de chaleur en 2026», a déclaré Emily Carlisle, une scientifique du Met Office. Elle a souligné que le Royaume-Uni avait connu des températures supérieures à la moyenne chaque mois de l'année, à l'exception de janvier.

Le groupe de scientifiques World Weather Attribution a indiqué la semaine dernière que le changement climatique était «sans équivoque» responsable de l'intensité de la vague de chaleur, ajoutant que de telles températures exceptionnelles en juin auraient été «pratiquement impossibles» il y a 50 ans. (ag/ats)