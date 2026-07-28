beau temps26°
DE | FR
burger
Suisse
Climat

Canicule: une pétition veut protéger les ouvriers en Suisse

Ein Mitarbeiter der Greencover AG arbeitet an der Sanierung und Neuisolierung eines Daches bei grosser Hitze und starker Sonne, fotografiert am Mittwoch, 24. Juni 2026 in Mels (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Un employé travaille sur un toit sous une chaleur intense et un soleil de plomb dans le canton de Saint-Gall, en juin 2026.Image: keystone

Canicule: une pétition veut protéger les ouvriers en Suisse

Contrairement aux intempéries, les retards sur les chantiers à cause de la chaleur sont rarement pris en compte. Une pétition a été lancée. L'un des objectifs? Que les entreprises de construction ne soient pas pénalisées.
28.07.2026, 12:0828.07.2026, 12:08

La Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) souhaite éviter que les entreprises de construction ne soient pénalisées pour les retards liés à la chaleur sur les chantiers. Dans une pétition lancée mardi, elle réclame «des conditions-cadres équitables et réalistes en cas de canicule».

«Nous exigeons des mesures de protection adaptées à la pratique sur les chantiers, des délais réalistes et des règles claires en matière d’interruption du travail pour cause de chaleur.»
La SSE dans une pétition.

Selon elle, les entreprises de construction ne devraient pas être pénalisées pour les retards dus à une chaleur extrême.

Météo: il pourrait faire plus de 40 degrés en Suisse ces prochains jours

Contrairement aux intempéries, les retards et les interruptions des travaux de construction dus à une chaleur extrême sont rarement pris en compte et ne donnent pas lieu à indemnisation, souligne la SSE. De plus, ces retards entrainent des pénalités contractuelles élevées.

«Les coûts et la pression pèsent donc entièrement sur les entreprises de construction et les ouvriers du bâtiment, qui sont tenus de respecter des délais toujours plus serrés en cas de chaleur extrême.»
SSE

Interrompre les travaux en cas de chaleur

Une motion est actuellement en cours d’examen au Parlement, elle vise à charger le Conseil fédéral de «prendre toutes les mesures nécessaires pour que les évènements naturels soient obligatoirement pris en compte lors de la planification et de l’exécution de travaux de construction».

Selon le texte, en cas de chaleur extrême, les entreprises doivent pouvoir interrompre les travaux afin de garantir la santé et la sécurité des ouvrières et des ouvriers sur le lieu de travail, sans s’exposer à des peines conventionnelles. Le Conseil national avait adopté cette motion en décembre 2024, la motion a été renvoyée en juin dernier à la commission du Conseil des Etats. (ag/ats)

Plus d'articles sur la canicule en Suisse
Vous souffrez du chaud? «Mangez des chips et des cacahuètes»
1
Vous souffrez du chaud? «Mangez des chips et des cacahuètes»
de Alyssa Garcia
Ce système d'alerte protège les poissons des canicules
Ce système d'alerte protège les poissons des canicules
La canicule qui frappera la Suisse est «historique et inédite»
3
La canicule qui frappera la Suisse est «historique et inédite»
de Leo Helfenberger
La Suisse n'aime pas les climatiseurs et ça lui coûte des millions
1
La Suisse n'aime pas les climatiseurs et ça lui coûte des millions
de Stefan Ehrbar
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Des chevaux fuient les incendies en France
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce lac romand souffre
Des prairies jaunies au lit asséché du lac des Brenets (NE), la Suisse traverse une vague de sécheresse historique. Entre températures record et déficit pluviométrique extrême, le paysage helvétique prend une teinte inédite.
De nombreux records de chaleur ont déjà été battus cet été en Suisse. Le paysage en est la meilleure preuve. Un coup d'œil à la végétation suffit pour s'en convaincre. Par endroit, l'impact de la sécheresse est saisissant, comme le révèlent de récentes prises de vue par drone. Quant aux cours d'eau et aux lacs, ils ne seront bientôt plus d'aucun secours pour se rafraîchir: transformés en mares tièdes, certains sont désormais totalement à sec.
L’article