Espagne: l’incendie d’Avila, le plus important de l’histoire

Le feu qui ravage la région d’Avila, près de Madrid, est le plus important incendie de forêt de l’histoire récente de l’Espagne, selon le gouvernement.

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Près de 75’000 personnes ont été déplacées par les flammes qui touchent aussi les environs de la capitale et la région de Valence. Keystone

L'incendie d'Ávila, près de Madrid, est «le plus important feu de forêt» de l'histoire récente de l'Espagne, a affirmé dimanche la ministre de la transition écologique, Sara Aagesen.

«En ce qui concerne Ávila, nous parlons du plus important feu de forêt de l'histoire récente de l'Espagne», a-t-elle déclaré à des journalistes à Navalcarnero, près de Madrid.

Près de 75'000 personnes ont été déplacées par les incendies qui ravagent les environs de Madrid et les régions voisines, ainsi que celle de Valence, dans l'est du pays. (dal/ats/afp)