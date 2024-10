Pourquoi «la survie des paresseux est impossible»

Le changement climatique affecte fortement les paresseux dans les régions tropicales, car ils ne peuvent pas faire face à la hausse des températures.

Une nouvelle étude montre que les paresseux tropicaux pourraient être particulièrement touchés par les conséquences du changement climatique. Ces animaux, connus pour leur mode de vie lent et leur faible dépense d'énergie, ont de plus en plus de mal à s'adapter à la hausse des températures.

Les paresseux du genre Bradypus sont particulièrement touchés, car ils réagissent à l'augmentation des températures par une dépression temporaire de leur métabolisme. Cette adaptation aide certes à court terme, mais à long terme, la survie des animaux pourrait être menacée. Selon les chercheurs du groupe de la zoologue britannique Rebecca Cliff, la situation est particulièrement préoccupante pour les paresseux qui vivent en altitude: leur fourrure épaisse et leur distribution limitée les rendent plus vulnérables aux hausses de température.

«Leur survie est impossible»

Les effets du changement climatique se font davantage sentir dans les régions tropicales, car de nombreuses espèces ont évolué dans des régions au climat stable et n'ont pas la même capacité d'adaptation que leurs cousines des régions tempérées. Si certains paresseux sont capables d'abaisser leur température corporelle, ce n'est pas le cas de toutes les espèces, ce qui rend difficile la conservation de ces animaux uniques.

«Sur la base d'estimations du changement climatique pour l'année 2100, nous prédisons que le taux métabolique des paresseux de haute montagne augmentera probablement de manière significative, ce qui pourrait rendre leur survie impossible dans un climat qui se réchauffe. Cela est dû à leurs limitations inhérentes en matière de traitement de l'énergie et de leur plasticité géographique restreinte» Citation de l'étude, publiée dans la revue en ligne Zoology Science.

