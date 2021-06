International

En Colombie, le peuple descend à nouveau dans la rue pour manifester

Après de nombreuses manifestations en avril dernier, des milliers de Colombiens protestaient à nouveau mercredi contre le président Ivan Duque.

Les négociations entre le gouvernement colombien et son peuple ne progressent pas. Depuis fin avril, des manifestations d'une ampleur inédite y ont fait des dizaines de morts. Mercredi, des milliers de manifestants sont retournés scander leur désarroi dans les rues de plusieurs villes du pays.

La crise sociale, qui a éclaté le 28 avril contre un projet de hausse des impôts, depuis retiré, se traduit par des manifestations quasi quotidiennes. Ces protestations s'illustrent surtout par des barrages routiers et de violents affrontements avec les forces de l'ordre.

«Nous voulons ici dénoncer ces crimes contre l'humanité d'il y a plus de 500 ans, qui continuent à être commis aujourd'hui. Les façons de gouverner et de réprimer le peuple restent les mêmes»

Les raisons de la colère des Colombiens

Le peuple exige la fin de la répression policière.

Il veut des politiques publiques plus solidaires face à l'impact économique de la pandémie, qui a plongé 42% des 50 millions d'habitants de ce pays dans la pauvreté.

Au moins 61 personnes sont mortes depuis le début des manifestations, dont 20 décès apparemment dus à de la violence policière. 16 d'entre eux auraient été causés par des balles tirées dans l'intention de «tuer».

Près de 2400 civils et policiers ont par ailleurs été blessés en près d'un mois et demi de protestations, selon un bilan du ministère de la Défense. Le Comité national de grève, organisation la plus visible de la mobilisation, a suspendu dimanche les négociations entamées le 7 mai dernier avec le gouvernement d'Ivan Duque, au pouvoir depuis 2018. (ats)