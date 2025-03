La guérilla met en garde contre une «guerre totale» en Colombie

L’iPhone confond les mots «raciste» et «Trump»: on a testé

«En fin de compte, il s'agit d'une guerre totale», a ironisé le commandant Ricardo, qui a prévenu: «Si d'autres soldats continuent d'arriver sur le territoire, il est certain que la confrontation se poursuivra, car nous allons nous défendre et nous allons nous défendre en tant que force insurgée».

Trump veut gouverner «exactement comme Poutine»

Pour le journaliste français et spécialiste de la Russie Régis Genté, le clash entre Trump et Zelensky démontre un rapprochement spectaculaire de Washington et Moscou. Mais cette amitié russo-américaine remonte bien plus loin.

Commençons par cette question qui aurait semblé inimaginable il y a quelques années, le président des Etats-Unis est-il sous le contrôle de la Russie?

Régis Genté: Je parlerais plutôt d'influence que de contrôle. Mais il faudrait préciser en quoi cette influence consiste.