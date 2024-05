Un torero en action à Cali, Colombie. Image: EPA

La Colombie interdit les corridas à partir de 2027

Le parlement colombien a interdit à une écrasante majorité la «mise à mort des taureaux». Dans certaines villes, la corrida n'est plus autorisée depuis 2020 déjà.

Les députés colombiens ont voté mardi à une très large majorité l'interdiction des spectacles tauromachiques à partir de 2027. La Colombie est le pays d'Amérique à la plus longue tradition tauromachique.

«Nous avons fait un pas en avant historique (...) la mise à mort des taureaux sera interdite dans le pays», a écrit sur le réseau social X (ex-Twitter) la sénatrice Andrea Padilla, qui a défendu le projet de loi sur l'abolition. Le projet de loi, qui n'entrera en vigueur que dans trois ans, a été adopté par 93 voix contre deux.

Pendant la période «transitoire», l'Etat se devra de garantir des emplois alternatifs aux personnes qui dépendent directement ou indirectement de la tauromachie et adapter les arènes du pays à des activités sportives et culturelles.

Fêtes traditionnelles

En 2018, la cour constitutionnelle avait autorisé les corridas dans les villes et villages de tradition tauromachique et laissé aux parlementaires le soin d'appliquer d'éventuelles restrictions. Ainsi, à Bogota et Medellin (nord-ouest), les corridas ne sont plus autorisées depuis 2020.

En revanche, à Cali (sud-ouest), troisième ville du pays, et Manizales (centre-ouest), les corridas sont au coeur des fêtes traditionnelles. Hors des agglomérations, l'élevage bovin occupe une place très importante en Colombie.

La Colombie rejoint ainsi la liste des pays sud-américains qui interdisent la corrida, comme le Brésil, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay et le Guatemala. (ats)