Victoire pour Trump avec l'adoption de son projet de loi budgétaire

Le Bureau budgétaire du Congrès, chargé d'évaluer de manière non partisane l'impact des projets de loi sur les finances publiques, a estimé mardi que le texte augmenterait la dette de plus de 3400 milliards de dollars d'ici 2034.

Après le Sénat, qui l'avait approuvé mardi de justesse, la Chambre des représentants a adopté définitivement ce texte de 869 pages baptisé «grande et belle loi» par le président lui-même, là encore au terme d'un vote serré, précédé de multiples pressions et tractations.

Le verdict est tombé pour Diddy

Au terme de plus de six semaines de procès intenses à New York, le jury s'est prononcé sur le cas du magnat musical P. Diddy, visé par cinq chefs d'accusation dont racket et trafic sexuel. Il risquait la prison à vie.

Après être tombées dans l'impasse mardi, les délibérations du jury ont repris mercredi matin pour décider de la culpabilité du rappeur. C'est à 9h52 que les douze jurés ont finalement par livrer leurs conclusions au juge Arun Subramanian. Déclaré «coupable» de transport à des fins de prostitution, Diddy a en revanche été relaxé pour les trois autres de racket et de trafic sexuel - les plus graves.