Le président américain Joe Biden a décidé de ne pas se représenter à la présidentielle américaine. image: getty, montage: watson

Commentaire

Biden jette l’éponge parce qu’il veut sauver le monde

L’inévitable s’est produit: le président américain Joe Biden a décidé de ne pas se représenter. Les démocrates ont désormais une nouvelle chance de battre Donald Trump. Le chemin est truffé de mines politiques, mais c'est le bon choix.

Peter Blunschi

Cette étape a dû être incroyablement difficile pour lui. Joseph R. Biden travaillait depuis près d’un demi-siècle à son entrée à la Maison-Blanche. En 2020, il y est enfin arrivé. Il aurait aimé y passer un peu plus de temps. Mais la pression sur ses épaules est devenue si forte au cours des derniers jours qu'il n'a eu d'autre choix que de se retirer.

De plus en plus de politiciens démocrates et de grands donateurs ont exhorté Biden à abandonner la course. Dans les sondages, la majorité de la population américaine souhaite également que le président s'abstienne de concourir. Pendant longtemps, il n'a rien voulu savoir et il a réagi aux tentatives de pression avec défi et agacement.

Il était le bon candidat

Il a désormais renoncé à toute résistance. Et c'est la seule bonne décision. Sa détérioration physique et mentale était évidente. Joe Biden n’aurait jamais survécu à l’épuisante campagne électorale avant le 5 novembre. La défaite contre Donald Trump était inévitable, surtout après la tentative d’assassinat de son prédécesseur.

Le retrait de Biden arrive juste à temps pour que les démocrates proposent une alternative. Il a lui-même clairement indiqué sur X qu'il soutenait la vice-présidente Kamala Harris. Et qu'il souhaite rester en fonction jusqu'au 20 janvier 2025.

En ne se présentant pas à nouveau, Joe Biden sauve sa réputation.

Il y a quatre ans, il était exactement la personne qu'il faut pour sauver les Etats-Unis (et le monde?) du mauvais esprit de Donald Trump. Au moins en termes de politique intérieure, son bilan est impressionnant. Il a fait adopter certains programmes majeurs au Congrès à une époque de profonde polarisation politique.

Zéro respect et beaucoup de haine de la part de Trump

Sous sa direction, la réparation des infrastructures américaines en difficulté a été mise en route et le retour de l’industrie, dont Trump n’a jamais parlé, a été amorcé. Tout cela aurait été en péril s’il avait persisté dans sa candidature. Et un retour de Donald Trump au sommet du pays aurait définitivement ruiné son palmarès et sa réputation.

Les démocrates ont désormais à nouveau une réelle chance de vaincre le «demi-dieu» des républicains. La «purification» de Trump après son expérience de mort imminente il y a une semaine a d'ailleurs été de très courte durée. En témoigne sa réaction au retrait de Joe Biden, qui ne contient aucun respect et beaucoup de haine. Trump reste Trump et, pour cette seule raison, il peut être battu en novembre.

On ne sait toujours pas exactement ce qui se passera dès lundi matin. Joe Biden ne veut pas non plus s’expliquer auprès du peuple américain avant la fin de la semaine. Mais avec son départ tardif, il sauve non seulement lui-même, mais peut-être aussi les Etats-Unis et le monde, d'une chute dans des royaumes sombres.

Par conséquent: Merci, Monsieur le Président, pour vos services. Et pour votre perspicacité.