Joe Biden abandonne la course à la présidentielle

Le candidat démocrate dit qu'il «se retirera» et ne se présentera pas à la réélection. Un communiqué vient de tomber, écrit de la plume du président des Etats-Unis. Une nouvelle qui met fin à plusieurs semaines de crise au sein du parti.

C'est une décision que tout le monde attendait (ou redoutait). Après des semaines d'une pression immense de la part de nombreux stratèges et élus démocrates pour que Joe Biden se retire de la course à la Maison-Blanche, dimanche soir, ce fut chose faite. Dans un communiqué publié à 19h30 (heure suisse), la nouvelle est tombée de la plume du candidat démocrate:

«Ce fut le plus grand honneur de ma vie d'être votre président. Bien que j'aie eu l'intention de me représenter, je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat» Joe Biden, dans un communiqué

Un communiqué dans lequel il profite évidemment de dérouler son bilan des quatre dernières années à la tête de la plus grande puissance mondiale: «Nous avons fourni des soins indispensables à un million d'anciens combattants exposés à des substances toxiques. Nous avons adopté la première loi sur la sécurité des armes à feu depuis 30 ans, nommé la première femme afro-américaine à la Cour suprême. Et nous avons adopté la législation climatique la plus importante de l'histoire du monde», écrit notamment celui qui a vu sa cote de popularité chuté drastiquement au moment du premier débat télévisé, face à Donald Trump, à la fin du mois de juin.

Ces derniers jours, de nombreuses sources internes au parti démocrate chuchotaient aux oreilles des médias américains que cette décision majeure pouvait tomber ce week-end encore. Sans compter que les preuves s'accumulaient autour d'un candidat de 81 ans qui perdait chaque jour de nouveaux soutiens, de Clooney au patron des démocrates du Sénat et de la Chambre puis, enfin, Barack Obama en fin de semaine.

Biden soutient la candidature de Kamala

Dans un second temps et un second tweet, Joe Biden a annoncé son intention de soutenir pleinement la candidature de sa vice-présidente. Il a tout de même fallu attendre 23 minutes pour que Biden évoque (et soutienne) Kamala Harris sur la plateforme X.

«Aujourd’hui, je souhaite offrir mon plein soutien et mon approbation à Kamala pour qu’elle soit la candidate de notre parti cette année. Démocrates, il est temps de s’unir et de battre Trump. Faisons cela»

