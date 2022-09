image: montage watson.

Commentaire

Poutine et Xi: l'aveugle et le boiteux

Les deux présidents se sont rencontrés jeudi en Ouzbékistan: les choses ne se passent pas bien pour les deux hommes d'Etat.

Philipp Löpfe Suivez-moi

La relation entre Vladimir Poutine et Xi Jinping est une amitié masculine de la pire espèce. Le président russe et le président chinois se surpassent mutuellement en matière de machisme et de mépris pour l'Occident. Ils se moquent des droits de l'homme, déversent des seaux de haine sur les homo- et les transgenres et prédisent la chute prochaine de la superpuissance américaine.

Lorsque Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés ce jeudi à Samarcande (Ouzbékistan), leur habituel fier comportement de paon devrait toutefois être légèrement atténué, car tous deux sont dans la mouise jusqu'au cou.

Des soldats ukrainiens célébrant la libération d'Izioum. image: keystone

Poutine voulait faire de l'invasion de l'Ukraine une sorte de guerre télévisée, quelque chose que «les Russes suivent à l'écran pendant que les Tchétchènes et les Daghestanais se battent», comme l'exprime David Ignatius dans le Washington Post. C'est pourquoi le Kremlin a même expressément interdit l'utilisation du terme «guerre» et parle encore aujourd'hui d'une «opération militaire spéciale».

Or, cette opération spéciale ne se déroule pas vraiment comme prévu. Dans la région de Kharkiv, les soldats russes prennent la fuite comme des voleurs. Ils abandonnent leurs armes, échangent leurs uniformes contre des vêtements civils et volent même des vélos pour se faire la malle.

L'échec de la tentative de conquête de Kiev avait déjà révélé sans ménagement la faiblesse de l'armée russe. Désormais, Poutine et ses généraux se ridiculisent pour de bon.

Le président russe n'a plus que de mauvaises options, en raison de la défaite de ses troupes dans le Donbass: l'une d'entre elles implique de passer à l'offensive. Pour cela, il devrait toutefois déclarer la mobilisation générale et mettre définitivement fin au simulacre de l'«opération spéciale». C'est politiquement risqué. Poutine a bercé les Russes avec sa propagande et les a dépolitisés. A Moscou et à Saint-Pétersbourg, les gens s'occupent de leur vie privée, la guerre les laisse froids. Avec une mobilisation générale, cela changerait radicalement.

Continuer comme si de rien n'était avec ses soldats affaiblis, mal formés et démoralisés n'est pas non plus une bonne idée. Les Russes risquent donc d'intensifier leurs attaques contre les biens civils, dans l'espoir de démoraliser les Ukrainiens et de les forcer à se rendre l'hiver prochain. En fermant le robinet du gaz, Poutine veut également démoraliser les Européens et faire en sorte qu'ils cessent leur soutien à l'Ukraine et lèvent les sanctions contre la Russie.

Un soldat ukrainien assis sur un char russe détruit. image: keystone

Dans le pire des cas, Poutine pourrait également utiliser des armes nucléaires ou chimiques. La plupart des experts militaires estiment toutefois que cela reste improbable.

Poutine et ses spin doctors étaient jusqu'à présent des maîtres dans leur domaine. Ils commencent désormais à commettre des erreurs. Tandis que dans le Donbass, les soldats s'enfuyaient tête baissée, les habitants de Moscou célébraient le 875e anniversaire de la ville. Le président a inauguré la plus grande roue du monde. Cela n'a pas du tout été bien accueilli dans le reste du pays. Pour la première fois, des critiques ont été émises à l'encontre de Poutine – et même des moqueries: la grande roue a dû être arrêtée peu après sa mise en service en raison de problèmes techniques.

Xi peine à Pékin

Le président Xi Jinping a lui aussi connu des jours meilleurs à Pékin. Après avoir été longtemps salué pour l'efficacité de sa politique anti-Covid, on lui reproche aujourd'hui d'irriter les gens et de nuire massivement à l'économie en s'obstinant à appliquer une politique de tolérance zéro.

Le mécontentement des Chinois ne cesse de croître. Sous prétexte de lutter contre la corruption, la direction du parti communiste s'en prend de plus en plus à ses détracteurs. «Comme la corruption est endémique en Chine, Xi Jinping peut utiliser cette campagne pour faire le ménage», constate Cai Xia dans Foreign Affairs. Celui-ci a été professeur à l'Université centrale du parti communiste chinois.

Vladimir Poutine et Xi Jinping veulent se relever mutuellement. image: keystone

Le coronavirus n'est qu'un des nombreux problèmes auxquels Pékin doit actuellement faire face. La grave crise immobilière est apparemment loin d'être surmontée. En s'attaquant aux entrepreneurs qui réussissent, Xi Jinping scie la branche sur laquelle lui et les Chinois sont assis. «L'introduction des réformes de marché a été autrefois le plus grand succès du Parti», relève Cai Xia.

«Mais lorsque Xi Jinping est arrivé au pouvoir, il a commencé à considérer le secteur privé comme une menace et a de nouveau promu l'économie planifiée de l'ère Mao» Cai Xia

L'Europe n'est pas la seule à avoir connu un été caniculaire record. En Chine, la chaleur et la sécheresse ont été bien plus dévastatrices. Cela a duré plus de 70 jours et a affecté plus de 900 millions de personnes. Dans la province du Sichuan, par exemple, les barrages étaient tellement asséchés que la production d'électricité à partir de l'énergie hydraulique a été largement interrompue et que l'on a donc dû se tourner à nouveau vers le charbon – un nouveau coup dur pour l'écosystème chinois déjà fortement ébranlé.

En politique étrangère aussi, les choses ne vont pas très bien. Les événements au Sri Lanka donnent une très mauvaise image de l'ambitieux programme «Belt and Road» avec lequel Xi Jinping veut marquer des points, surtout dans les pays émergents. Le rapport sur les droits de l'homme publié par l'ONU montre une fois de plus la brutalité des Chinois à l'encontre des Ouïghours dans la province du Xinjiang.

Xi Jinping est arrivé au Kazakhstan. image: keystone

Il est fort probable que Xi Jinping obtienne un nouveau mandat de cinq ans lors du prochain congrès du parti. Cela ne masque toutefois pas le fait qu'il n'est pas aussi sûr de lui qu'il n'y paraît. Car comme le souligne Cai Xia, «Mao et Deng ont gagné leur autorité par leurs performances – Mao en libérant la Chine des nationalistes, et Deng en déclenchant un boom économique. Xi Jinping n'a pas encore de succès comparable à son actif. Il a donc une marge de manœuvre beaucoup plus réduite pour commettre des erreurs.»

Le supermacho Poutine est également le héros secret de la nouvelle droite. Donald Trump, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Tucker Carlson ou encore le Suisse Roger Köppel: tous font partie de ses admirateurs.

La lutte héroïque des Ukrainiens participe aussi à la perte de prestance de Poutine. «En stoppant l'invasion effrontée du dictateur, ils sont également devenus le symbole des valeurs auxquelles nous tenons en Occident», note David Ignatius. «Nous ne pouvons que nous incliner devant leur héroïsme et espérer d'autres victoires et, le moment venu, une fin honorable à cette terrible guerre.»

Traduit de l'allemand par Tanja Maeder