L'erreur sanglante de Poutine

Le président russe Vladimir Poutine reconnaît qu'il a sous-estimé la force de l'Ukraine. Quelles en sont les conséquences? Cela pourrait ressembler à la Syrie.

Gerhard Spörl

Un article de

Cela fera bientôt 10 mois que la Russie a envahi l'Ukraine. Rien ne s'est passé comme le grand général du Kremlin l'avait imaginé. Volodymyr Zelensky est toujours président, Kiev est une ville libre, et le pays, auquel Poutine refusait toute autonomie culturelle ou politique, se révèle être un foyer de résistance nationale.

Lors d'un entretien avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett, Vladimir Poutine a admis que l'Ukraine était plus apte à se défendre que ce qu'on lui avait soufflé. Mais il a ensuite envoyé un message:

«Nous sommes un grand pays et nous avons de la patience»

Le Kremlin a annoncé un grand discours présidentiel pour les prochains jours. Personne ne s'attend à des chants de paix, au contraire: la Russie pourrait se tourner encore plus vers l'économie de guerre ou jeter encore plus de chair à canon sur le front. Tout autre scénario serait presque une surprise.

Les dictateurs aiment faire tomber des têtes

La Russie prépare apparemment une offensive pour le printemps. La guerre, les tueries continuent. Le nombre de soldats russes qui sont déjà morts et qui vont encore mourir n'a aucune incidence sur l'état d'esprit de Poutine.

Il juge ses généraux à leur capacité à compenser leurs erreurs épouvantables, qui sont le fruit de ses erreurs épouvantables. Les dictateurs aiment faire rouler des têtes pour que la leur reste le plus fermement possible sur le cou.

Le New York Times a mené une enquête approfondie sur les débuts de la guerre autour du 24 février. Les reporters sont entrés en possession de plans de bataille secrets, ont pu analyser des messages radio et des appels téléphoniques interceptés, ont interviewé des soldats russes et ont également parlé avec des personnes familières à la vie du Kremlin.

La Syrie, un cas d'école

Des soldats blessés ont raconté qu'ils avaient dû partir à la guerre sans avoir reçu un minimum de formation militaire. Ils n'avaient pas assez à manger, l'équipement et les munitions étaient rares. Les tireurs d'élite auraient étudié l'utilisation de leurs fusils sur un imprimé Wikipédia, les cartes géographiques pour l'avancée en Ukraine auraient été établies dans les années 60. Comme de nombreux soldats appelaient chez eux par téléphone portable, il était facile de les localiser. C'est aussi ce qui explique les lourdes pertes subies par l'armée russe.

Le cas d'école de ce qui pourrait suivre est la Syrie. Ce qui ne peut pas être conquis est détruit. Le nombre de soldats qui y perdent la vie est secondaire. On dit que la limite de Poutine est de 300 000 morts.

Avec Poutine, il n'y a pas de paix. Et sans lui?

Peu après le début de la guerre, Zelensky a posé des énigmes au grand stratège Poutine. «Quel genre de Juif est-il?», a demandé Poutine au Premier ministre israélien Bennett. «Il rend les nazis présentables là-bas.» C'est donc avec une telle irresponsabilité, une telle inconscience que parle l'homme qui se prend pour le Lénine du XXIe siècle et qui veut faire entrer l'Ukraine dans l'Empire.

Cela devait être une guerre éclair. Elle s'est transformée en un bain de sang prolongé. Aucun chef de guerre démocratique ne pourrait se maintenir en place s'il avait succombé à ce point à l'autosuggestion. Seul un dictateur avec un énorme appareil de manipulation peut détourner l'attention de son échec fondamental.

Si la guerre est «ironiquement si difficile à terminer, c'est parce que la Russie l'a perdue», déclare l'historien britannique Lawrence Freedman dans une interview. C'est ainsi. Avec Poutine, il n'y a pas de paix, telle est la conclusion. Et sans Poutine?