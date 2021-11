Commentaire

Chats, glace et trottinettes électriques: pourquoi je hais la «Fête des célibataires»

Joyeuse Fête des célibataires! Le pendant de la Saint-Valentin pour les solos a lieu le 11 novembre. Un coeur solitaire vous explique pourquoi ce concept est... nul.

Le 11 novembre, c'est une journée spéciale. Et non non, je ne parle pas de l'Armistice française. Le 11 novembre, c'est aussi le «Single's day», alias la Fête des célibataires.

Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que ce titre honorifique a un vieux relent de Saint-Valentin pour les nuls. Comme si, en ce 11 novembre, tous les «cœurs à prendre» (ah, ben voilà encore une expression à jeter à la poubelle) devaient se réunir en sanglotant, autour d'un pot de glace Ben&Jerry's, de films romantiques et de bougies parfumées à la vanille. Histoire de se consoler.

Vous voyez un peu le topo.

Alors, certes...

J'adore la Ben&Jerry's au point de m'enfiler le pot entier à moi seule.

Je suis fanatique des images de chats.

J'ai beaucoup, beaucoup de bougies parfumées chez moi.

Toutefois, j'estime que ces preuves à charge ne font pas de moi un être solitaire et désespéré qu'il faut nécessairement rassurer.

D'aileurs, pourquoi une Fête des célibataires? Ça partait pourtant d'une bonne idée! L'histoire de la Fête nationale des célibataires est récente. Elle existe depuis 1993, à l'initiative d'étudiants de la ville de Nankin, dans l'est de la Chine, afin de s'insurger contre la Saint-Valentin. Au départ, cette journée était un bon prétexte pour se réunir autour d'activités amusantes, comme faire des karaokés ou manger des «You Tiao» (des churros en forme de 1, en hommage à la date choisie «11-11» et au chiffre du célibat, «1»).

Le problème, c'est que le concept (absolument super) des karaokés est un peu parti... en cacahuètes.

Sous prétexte de combler le vide émotionnel dans le coeur des personnes seules, les plateformes d'achat en ligne comme Alibaba ou AliExpress ont transformé le 11.11 en une version alternative du «Black Friday». En gros: vous avez beau être seul, vous pouvez faire exploser le budget shopping. Sur Internet, vous trouverez d'innombrables promotions sur des objets aussi indispensables que les trottinettes électriques ou les robots laveurs. Trop cool.



Lors de son édition 2018, le jour des célibataires a généré, pour Alibaba, la modique somme d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires, en pas moins d'une minute et vingt-cinq secondes.

Votre trottinette, je l'utiliserai pour rouler sur les clichés

On ne va pas se mentir. Le célibat, c'est mal vu. Pour beaucoup, ça sonne encore comme un statut vaguement honteux, voire anormal, voué à être temporaire. Une maladie dont il faudrait se débarrasser au plus vite.

La société a encore du mal à comprendre qu'on puisse (aussi) voir du plaisir à savourer un repas, se promener en silence dans un parc, regarder un film au ciné... en sa propre compagnie.

Nous sommes en passe de dominer le monde!

Il serait quand même bien de se préparer à être à l'aise avec soi-même. Parce que, pour info, les célibataires sont le segment démographique en plus forte croissance sur Terre.

En 2014, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, les célibataires sont majoritaires dans la population américaine. En Chine, ils sont plus de 200 millions, indique le site Slate. Quant à la Suède, pays qui nous est infiniment supérieur en tout, plus d'une personne sur deux vit seule. En Suisse, en 2019, près de 45% de la population suisse est célibataire, selon l’Office fédéral de la statistique.

Comme dit l'adage: «Il faut s'aimer soi-même, avant d'aimer les autres»! Mince, je m'étais promis de ne pas sortir de diction de vieille fille aigrie. Il est temps de réactiver mon profil Tinder. Happy Single's day!