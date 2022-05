Commentaire

Les 100 personnalités du Time sont connues: voici les 10 qui nous ont marqué

Le magazine Time vient de révéler son (très) fameux classement des 100 personnalités les plus influentes de l'année. Si vous avez la flemme de le parcourir mais que vous avez besoin d'une anecdote à raconter lors de votre prochain barbecue, voici l'essentiel à retenir.

C'est LA LISTE. Non, pas celle des invités à votre «garden-party» cet été. Cette liste, c'est celle établie chaque année par le prestigieux Time Magazine et qui désigne en toute subjectivité les 100 personnes les plus influentes de l'univers: politiciens, acteurs, artistes, sportifs, prix Nobel (ou... autres). Un classement forcément très attendu par les amateurs de mondanités et de la jet-set. watson s'est penché dessus, et voici ce qui nous a surpris... ou pas.

Au rang des «non-surprises»: Volodymyr Zelensky

Image: sda

Il aurait été très étonnant que le chef de l'Etat le plus médiatisé du monde ne figure pas en bonne place dans le classement. Détail amusant: son portrait, court et tout plein de dramaturgie, est signé par nul autre que... son homologue américain, Joe Biden.

D'ailleurs, Joe est là aussi

Image: sda

Le président américain Joe Biden a aussi son nom aux côtés de son camarade ukrainien parmi les leaders les plus puissants du monde. Sa biographie est signée par l'un de ses prédécesseurs. Et non, pas Donald Trump (qui ne figure d'ailleurs pas du tout dans la liste), mais Bill Clinton. Dommage, ça aurait été mordant.

Alexeï Navalny s'est chargé de Poutine

Image: sda

Pour compléter ce triangle de pouvoir absolu, il fallait forcément Vladimir Poutine. Le président russe est un habitué du classement du Time ces dernières années. Autre anecdote croustillante: le portrait est signé de la plume d'Alexeï Navalny, le principal et plus farouche opposant du président russe. Lequel croupit actuellement dans une prison à l'est de Moscou.

Kris Jenner (bye bye, Kim!)

Image: sda

Sweet Jesus! Kris Jenner a piqué la vedette à sa fille, l'irremplaçable Kim Kardashian, qui ne figure même pas dans le top 100 cette année. Ça pourra toujours faire l'objet d'un épisode de «L'Incroyable Famille Kardashian».

Parmi les vedettes de la télévision, on peut aussi citer la toute-puissante présentatrice Oprah Winfrey, dont l'éloge a été rédigé par... Michelle Obama. Ben voyons.

Image: sda

Des Européens ... mais aucun Suisse

Le chancelier allemand Olaf Scholz Image: sda

Quelques Européens figurent parmi les personnalités politiques les plus puissantes, comme le chancelier allemand Olaf Scholz, la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde ou encore celle de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Pas d'Emmanuel Macron dans les radars (ni de Français tout court, d'ailleurs... et encore moins de Suisse). Nous qui attendions Ignazio Cassis au tournant, nous voilà déçus.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. Image: sda

Ursula von der Leyen, présidente de la Comission européenne. Image: sda

Des icônes du tennis

Image: sda

Autre grand absent suisse du classement élaboré par le Time: Roger Federer. Son camarade Rafael Nadal décroche pour sa part une place confortable dans la catégorie «Icônes». A ses côtés, une autre tenniswoman de renom: la Chinoise Peng Shuai, dont la disparition il y a quelques mois avait déchaîné les médias.

Image: sda

Le directeur général d'Apple, Tim Cook

Image: sda

Le PDG de la marque à la grosse pomme, Tim Cook, ne vole pas sa place dans le classement. L'actuel patron d'Apple est décrit en toute modestie comme un «exemple de leadership moral et d'imagination technologique».

A noter aussi, l'absence d'autres autres grands patrons de la tech, comme Jeff Bezos (Amazon) ou Elon Musk (Tesla), ainsi que de Mark Zuckerberg (Facebook). En revanche, on trouve dans le classement le nom de la femme qui lui a refilé quelques nuits blanches: la lanceuse d'alerte Frances Haugen.

Image: sda

Des actrices inattendues ...

Parmi les surprises, nommons, pour commencer, Sarah Jessica Parker.

Coucou! Image: sda

Ainsi que plusieurs actrices bien connues du grand public pour la catégorie «Artistes», telles que Mila Kunis, Zoë Kravitz et Amanda Seyfried.



Mamma mia. Image: sda

Autre actrice, autre catégorie: Zendaya dans la catégorie «Innovateurs». Chez watson, on cherche encore à comprendre.

Enfin bon, elle a toujours des looks super. Image: sda

Et nos amours de jeunesse

Saluons aussi présence de deux visages qui ont (peut-être) marqué vos premiers émois d'adolescents, à savoir les acteurs Channing Tatum et Andrew Garfield.

Miam. Image: sda

Sortez vos mouchoirs : Adele est là aussi

Image: sda

Last but not least: la chanteuse britannique Adele figure au rang des «Icônes». Une nouvelle, qui, on l'espère, lui redonnera le sourire... mais qui risque surtout fortement de faire réagir notre collègue Melissa👇

Ce n'est pas tout... voici pour les autres!

Artistes

Simu Liu

Andrew Garfield

Zoë Kravitz

Sarah Jessica Parker

Amanda Seyfried

Quinta Brunson

Pete Davidson

Channing Tatum

Nathan Chen

Mila Kunis

Jeremy Strong

Faith Ringgold

Ariana DeBose

Jazmine Sullivan

Michael R. Jackson

Innovateurs

Zendaya

Taika Waititi

Miranda Lambert

Derrick Palmer et Chris Smalls

Josh Wardle

Michelle Zauner

Demna

Timnit Gebru

Mike Cannon-Brookes

Bela Bajaria

Sevgil Musaieva

Francis Kéré

David Vélez

Michael Schatz, Karen Miga, Evan Eichler, et Adam Phillippy

Titans

Tim Cook

Oprah Winfrey

Christine Lagarde

Michelle Yeoh

Gautam Adani

Kris Jenner

Andy Jassy

Sally Rooney

Hwang Dong-hyuk

Sam Bankman-Fried

Megan Rapinoe, Becky Sauerbrunn, et Alex Morgan

Elizabeth Alexander

David Zaslav

Leaders

Mia Mottley

Volodymyr Zelensky

Ketanji Brown Jackson

Joe Rogan

Xi Jinping

Ursula von der Leyen

Ron DeSantis

Joe Biden

Yoon Suk-yeol

Vladimir Poutine

Olaf Scholz

Samia Suluhu Hassan

Kevin McCarthy

Karuna Nundy

Abiy Ahmed

Kyrsten Sinema

Gabriel Boric

Khurram Parvez

Letitia James

Valeriy Zaluzhnyy

Lynn Fitch

Umar Ata Bandial

Sun Chunlan

Icônes

Mary J. Blige

Dmitry MuratovIssa Rae

Keanu Reeves

Adele

Rafael Nadal

Maya LinJon Batiste

Nadine Smith

Peng Shuai

Hoda Khamosh

Pionniers