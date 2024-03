Kate Middleton va mal | Commentaire

Depuis l'annonce de son opération surprise, la famille royale britannique cherche à rassurer la planète sur la santé de Kate Middleton. images: getty, montage: watson

Kate Middleton va mal

Du moins, jusqu'à preuve du contraire. La tenniswoman chinoise Peng Shuai ou le chanteur français Florent Pagny sont en mesure de le prouver.

Mine de rien, ça fait plusieurs mois que la famille royale britannique cherche à rassurer la planète sur la santé de Kate Middleton. Depuis l'annonce de son opération surprise (mais «programmée») à l'abdomen. En réalité, depuis que personne n'émettait de véritables sources d'inquiétude. Autrement dit, le palais de Kensington a voulu apaiser une opinion publique qui n'en avait pas besoin.

Calmez-vous, respirez, la situation est sous contrôle, personne ne va mourir, nous sommes des professionnels, que diable.

Quelle assurance dans le verbe, quel panache dans l'adversité! Surtout qu'aucune information supplémentaire n'aurait dû sortir avant que Kate soit réparée. Très bien.

Non seulement nous ne sommes pas chirurgiens, mais un dossier médical est toujours censé se draper dans le secret professionnel. Même de la part d'une couronne qui survit grâce à notre curiosité, il serait malvenu d'exiger la photo de son trou de balle en 4K, simplement pour s'assurer du bon fonctionnement de son appareil digestif.

Heureusement, rien de tel ne fut réclamé par la populace. Hélas, personne n'espérait non plus une photo de famille trafiquée à la scie sauteuse, par une maman qui s'emmerdait tellement dans son vaste palais et dans sa rémission «qui se passe très bien», qu'elle a jugé urgent de flouter la vérité, de truquer la réalité. Et de nourrir une bête qui la pense désormais morte et enterrée.

Bon sang, est-ce si compliqué d'attraper son smartphone pour cracher un coucou réconfortant, quand les humains les plus pragmatiques se laissent eux aussi bouffer peu à peu par les conspirations les plus folles? A l'inverse, est-ce si compliqué de la boucler? Une communication de crise n'est jamais confinée, elle s'adapte à la forme et à l'ampleur de la crise. Or, deux clichés de paparazzi volés dans une voiture, les yeux masqués par des lunettes ou la tête planquée contre la portière du passager, ne raconteront jamais la bonne santé d'une princesse.

Un communiqué impersonnel et laconique non plus.

Une réunion de famille photoshopée, encore moins.

« Où est Peng Shuai? »

A moins de se montrer, simplement, humainement, personnellement, le monde continuera de penser que Kate Middleton n'est pas en état de le faire. Et sûrement pas parce que le gouvernement britannique l'aura fait taire, disparaître ou assassiner. On se souvient tous de Peng Shuai. Dans la foulée d'un message posté le 2 novembre 2021 sur le réseau social Weibo, où elle accusait un ancien vice-premier ministre chinois d'agression sexuelle, la tenniswoman chinoise disparaissait de tous les radars.

Suivront trois longs mois d'angoisse et de spéculations. Les rares communications troublantes, indirectes et peu crédibles des médias d'Etat à son sujet vont même amplifier les théories du pire. Avant qu'un email supposément écrit par Peng Shuai ne soit publié par la télévision nationale, le 17 novembre, les personnalités du tennis, les dirigeants européens et les réseaux sociaux sommeront le Parti communiste d'apporter la preuve concrète que la sportive est «en sécurité».

Captures d'écran de SMS, interviews, photos et vidéos mystérieuses dans des lieux publics, rien de ce que propagera les médias contrôlés par le gouvernement ne va apaiser la planète. Et pour cause: tout est cadré, filtré, mis en scène. Pour dire, le 2 décembre 2021, le CIO annoncera s'être entretenu deux fois avec la «disparue» au bout du fil. Insuffisant: la tenniswoman, maîtrisant l'anglais à la perfection, était malgré tout accompagnée d'un «interprète».

Jusqu'au 7 février 2022, et cette étrange interview exclusive menée par des journalistes de L'Equipe, personne ne saura véritablement «où est Peng Shuai». Hélas, dans cet entretien, on apprendra avec surprise que tout cela ne serait qu'un bête «malentendu» et que les allégations d'agression sont «fausses».

Pire encore: «Je n'ai jamais disparu» Peng Shuai, le 7 février 2022, à L‘Equipe

Kate Middleton n'est pas Peng Shai et il serait parfaitement indécent de comparer les deux disparitions. Toutefois, en usant d'artifices glaciaux et anxiogènes, la princesse de Galles tutoie inutilement les ressorts de la censure chinoise. Ceux-là mêmes qui font enfler la panique. A l'heure où l'on ne peut plus se reposer sur l'adage qui consiste à croire ce que l'on voit, la proximité et l'honnêteté n'ont jamais été aussi importantes.

Pour autant, bien sûr, que l'on ambitionne de dire la vérité.

A ce jeu délicat, Florent Pagny aurait sans doute été une bien meilleure source d'inspiration pour la princesse. Dès l'annonce de son cancer du poumon, en janvier 2022, le chanteur français a déshabillé sa communication de toute ambigüité. De sa chimio à la première rechute, en passant par une courte accalmie et une longue période de replis, personne n'a eu l'opportunité de spéculer sur son état de santé.

«J'enchaîne avec ma dernière chimiothérapie et après c'est fini. Je vous annonce que je vais me retirer, me retaper, profiter de la vie, de mes proches près de la nature et c'est une chance. Je ferai des contrôles régulièrement pendant ces six mois de pause. Et je reviendrai.» Florent Pagny

Vous la sentez cette petite brise de panache soufflée par la franchise? Quand Florent Pagny allait mieux, il armait une vidéo sur ses réseaux sociaux, sans détour, sans Photoshop, sans soldat de la communication. Remarquez, il aurait aussi très bien pu ne pas l'ouvrir jusqu'à sa rémission totale, sans qu'on l'accuse de distordre la vérité.

Au final, il existe 1001 manières de disparaître, mais pas d'en rendre compte. On peut le déplorer, mais en 2024, que l'on soit Peng, Florent ou Kate, lorsqu'il s'agit de désamorcer une bombe émotionnelle, il n'y a plus rien entre le silence et la confession. Si bien que, jusqu'à preuve du contraire, Kate Middleton va mal.