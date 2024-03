Les observateurs n'ont pas tardé à signaler des dizaines de mauvaises retouches sur la photo de famille publiée par Kate et William dimanche, pour la fête des Mères. watson

Kate et William font n'importe quoi

Supposée rassurer tout le monde sur l'état de la princesse Kate, la photo truquée de la famille de Galles s'est conclue par un échec monumental. Une énième démonstration de l'amateurisme du palais de Kensington au cours des dernières semaines.

Dimanche, votre chroniqueuse royale vous laissait avec un vœu pieux: que le prince et la princesse de Galles laissent les problèmes de communication, les théories du complot et les esclandres derrière eux. Au moins pour un moment. C'était hélas mal connaître la capacité de la famille royale à s'empêtrer dans les scandales, jour après jour.

En publiant un adorable cliché de famille à l'occasion de la fête des Mères, célébrée ce 10 mars au Royaume-Uni, le palais de Kensington cultivait le doux fantasme de rassurer le public et de retrouver la paix. A raison, après des semaines passées dans l'attente anxieuse de Kate, aux abonnées absentes depuis le jour de Noël et l'annonce d'une opération chirurgicale de l'abdomen dont on ne sait toujours pas grand-chose.

De prime abord, le couple princier avait donné du sien pour cette toute première photo officielle: William derrière l'objectif, Kate et les enfants devant, toutes dents dehors. Le look est casual, jeans et polo. L'ambiance cool, décontractée. Tout le monde rigole, tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Le message est limpide. Merci pour votre soutien, mais circulez, chez les Gallois, y'a rien à voir.

D'un premier coup d'œil, tout fonctionne sur la photographie publiée dimanche par le palais de Kensington. instagram

L'histoire ne nous dit pas si William, qui laisse d'habitude à sa femme le soin des photos de famille, s'est avéré si piètre photographe que son œuvre originale était proprement impubliable. Ni si Kate était en colère lorsqu'elle s'est emparée d'un logiciel photo pour apporter des modifications, ce dont elle s'est excusée platement dans un message sur les réseaux sociaux ce lundi.

«Comme beaucoup de photographes amateurs, j'expérimente occasionnellement le montage» La princesse Kate, dans un message publié lundi sur les réseaux sociaux.

La cerise sur le gâteau de semaines d'errance médiatique où un flop de communication a succédé à un autre, où chaque annonce a semblé plus suspecte que la précédente. On pensait que le palais de Kensington ne pouvait pas tomber plus bas. Nous voilà mis face à la démonstration ultime de son incompétence.

On pourrait en rire si on n'avait pas envie de pleurer. Il fallait quand même avoir envie de rater la communication qui s'annonçait comme la plus analysée, la plus commentée, la plus décryptée depuis l'annonce du retrait de la princesse de Galles, le 16 janvier. En particulier de la part d'un bureau qui emploie une armée d'experts, de communicants et de conseillers en images qui n'a rien à envier à celle des firmes Kardashian ou Beckham.

Depuis plus d'une décennie qu'ils vivent en permanence sous le regard impitoyable des paparazzis, des journalistes et du public, Kate et William devraient le savoir. Un tel amateurisme est impardonnable. L'héritier du trône et sa femme ne sont pas n'importe quelle famille, libre de bidouiller à leur guise les photos de la balade à trottinette, entre le poulet du dimanche et le devoir de maths du petit dernier.

Qu'importe si l'authenticité de la photo ne fait presque aucun doute. Que les modifications soient davantage le fruit de quelques retouches maladroites à la main que d'une image entièrement générée à l'Intelligence artificielle. L'image qui devait couper court une bonne fois pour toutes aux spéculations n'est qu'un jet d'huile sur le joyeux bûcher des thèses complotistes. Après avoir tenté de se draper dans le noble silence de la défunte reine, nul doute qu'un court message d'excuses ne sera pas de trop pour réparer des semaines de dégâts. Quant à Elizabeth, si elle observe ce désastre, la monarque regrettée doit certainement se retourner dans le caveau familial.