Pyongyang rate le lancement de son satellite-espion

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, en compagnie de sa fille Kim Ju-ae, lors d'une conférence de presse. Keystone

Le tir a déclenché une alerte au missile au Japon et un ordre d'évacuation erroné à Séoul.

La Corée du Nord a annoncé mercredi matin avoir tenté de lancer un «satellite de reconnaissance militaire», mais que celui-ci s'était «abîmé en mer».

«La nouvelle fusée de transport de satellites Cheollima-1 s'est abîmée dans la mer de l'Ouest», le nom coréen de la mer Jaune, a expliqué KCNA, l'agence de presse étatique:

«Cet échec est lié à une perte de poussée due à un démarrage anormal du moteur du deuxième étage, après la séparation du premier étage pendant un vol normal»

Le projectile a «rapidement disparu des radars avant d'atteindre son point de chute attendu», selon l'armée sud-coréenne citée par l'agence Yonhap:

«L'armée a ensuite annoncé qu'elle avait commencé à récupérer des débris présumés de l'appareil dans des eaux situées à 200 kilomètres à l'ouest de l'île d'Eocheong»

Le tir, survenu tôt mercredi, a semé la confusion au Japon et dans la capitale sud-coréenne, Séoul, où les sirènes ont retenti, assorties d'une alerte d'urgence critique envoyée par la mairie à 06h41, accompagnée d'une sonnerie tonitruante, sur tous les téléphones mobiles de la ville.

«Les enfants d'abord»

L'alerte, qui exhortait les habitants à se préparer pour une évacuation en faisant passer les «enfants et les personnes âgées d'abord», a ensuite été annulée, le ministère sud-coréen de l'intérieur, invoquant une erreur. Toujours selon l'armée sud-coréenne, la fusée a bel et bien survolé la mer Jaune, mais sans affecter la zone métropolitaine de Séoul.

Une alerte au missile a également été émise dans le département japonais d'Okinawa (sud), appelant la population à se mettre à l'abri. Elle a été levée par le gouvernement, 30 minutes plus tard.

La Corée du Sud a qualifié l'engin de «satellite-espion» présumé, tandis que Tokyo a condamné «fermement» le tir par la Corée du Nord, dénonçant une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.

Critiquant les récentes manoeuvres militaires entre Washington et Séoul, un haut responsable nord-coréen avait déclaré mardi que son pays ressentait «le besoin de développer ses moyens de reconnaissance et d'information ainsi que d'améliorer diverses armes défensives et offensives».

Pour Leif-Eric Easley, professeur à l'université Ewha de Séoul, le succès de la mission importe moins que la capacité de Pyongyang à construire un discours de propagande et une nouvelle rhétorique diplomatique autour de ses capacités spatiales, de manière à déstabiliser Séoul et Tokyo. (ats/jch)