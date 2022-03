La Corée du Nord récidive en tirant un nouveau «projectile non identifié»

Sous le coup de sévères sanctions internationales, imposées en représailles contre son programme de missiles et d'armes nucléaires, Pyongyang a jusqu'à présent rejeté toutes les offres de dialogue depuis l'échec en 2019 des négociations entre le dirigeant Kim Jong-un et le président américain d'alors, Donald Trump .

En effet, la Corée du Nord a procédé à plus de dix essais majeurs d'armement . Deux d'entre eux ont été annoncés comme des lancements de «satellites de reconnaissance» par Pyongyang - toutefois, Séoul et Washington les ont plutôt décrits comme des« tests d'un système de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM)».

L'information a été communiquée jeudi par l'armée sud-coréenne: elle affirme avoir tiré un «projectile non identifié» en direction de l'est. Pyongyang a ainsi prolongé une série de nombreux lancements depuis quelques mois.

Selon le Pentagone, l'armée russe recule, mais pourquoi?

Et pourtant, ce même Pentagone estimait encore mardi que les forces russes se trouvaient à 15 à 20 km du centre de la capitale.

L'armée russe a reculé plus de 30 km à l'est de Kiev depuis 24 heures et a commencé à établir des positions défensives sur plusieurs fronts en Ukraine, selon le Pentagone. Elle semble donner la priorité aux régions séparatistes pro-russes de Lougansk et Donetsk.