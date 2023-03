«Si les provocations militaires dangereuses des Etats-unis et de la Corée du Sud continuent [...] il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas de confrontation violente dans la péninsule coréenne, où d'immenses armées se font un face-à-face tendu». (ats/jch)

«La Corée du Nord demande un arrêt immédiat des actions militaires hostiles qui troublent la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne»

«Nous regrettons profondément les gesticulations irresponsables et inquiétantes des Etats-Unis et de la Corée du sud, qui poussent constamment vers l'instabilité la situation dans la péninsule coréenne», selon le ministère cité par l'agence de presse officielle KCNA:

Comment une «flotte fantôme» transporte secrètement le pétrole russe

A cause des sanctions, la Russie a dû chercher de nouveaux marchés et de nouvelles voies pour son pétrole brut – et elle les a trouvés. Mais qui transporte ces énormes quantités d'or noir?

Le pétrole russe est boycotté à l'Ouest, mais toujours demandé ailleurs. Avec la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie qui l'ont accompagnée, le deuxième exportateur mondial de pétrole brut a dû se restructurer. Alors que l'Europe s'est séparée du pétrole russe, les pays asiatiques ont frappé fort.