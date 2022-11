Le G7 veut des sanctions plus sévères contre la Corée du Nord

La déclaration du G7 appelle à «une réponse unie et robuste de la part de la communauté internationale, y compris la nécessité pour le Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des mesures significatives supplémentaires». Le Conseil doit se réunir lundi à New York pour discuter de la situation.

Le premier souvenir de la petite Maria? Sa fuite d'Ukraine avec sa mère

Notre journaliste a accompagné une jeune mère dans son périple pour quitter le Donbass. Une fois par jour, un train emmène les gens de l'est de l'Ukraine vers l'ouest. Dans le silence, les réfugiés font le deuil de leur vie. Immersion.

Lorsque la voiture s'engage dans la cour intérieure, Julia et Maria sont déjà devant leur porte d'entrée. Le soleil brille, le thermomètre affiche six degrés Celsius. Bien emmitouflées et avec une seule valise à la main, la mère et sa jeune enfant attendent de pouvoir fuir l'est de l'Ukraine.