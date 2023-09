Nucléaire: Kim a pris une décision radicale pour la Corée du Nord

La Corée du Nord a inscrit son statut d'Etat nucléaire dans la Constitution. «Personne n'est autorisé à bafouer cette loi fondamentale», a déclaré Kim Jong Un.

«La politique de construction de la force nucléaire de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) est devenue permanente en tant que loi fondamentale de l'Etat», a annoncé ce jeudi le dirigeant Kim Jong Un.

Il a ajouté, lors d'une réunion de l'Assemblée populaire qui s'est tenue mardi et mercredi, «que personne n'est autorisé à bafouer» la loi fondamentale de l'Etat.

Pour rappel, il y a un an, la Corée du Nord, qui a déjà procédé à six essais nucléaires de 2006 à 2017, a annoncé une nouvelle doctrine rendant «irréversible» son statut de puissance nucléaire, l'autorisant à mener une frappe atomique préventive en cas de menace existentielle contre son régime.

Peu d'espoir de dénucléarisation

En inscrivant cette fois le statut d'Etat nucléaire dans la Constitution, l'Assemblée est allée encore plus loin, amenuisant les espoirs de dénucléarisation du Nord.

Le numéro 1 nord-coréen a également accusé Washington, Séoul et Tokyo d'avoir formé une «alliance militaire triangulaire qui a finalement abouti à l'émergence d'une version asiatique de l'Otan, la première cause de guerre et d'agression».

A la tribune de l'ONU, fin septembre, Pyongyang avait prévenu, par la voix de son ambassadeur aux Nations unies, que la péninsule coréenne était «au bord d'une guerre nucléaire», pointant du doigt la politique américaine en Asie.

Les observateurs occidentaux redoutent que Pyongyang procède à un nouvel essai nucléaire, le septième de son histoire, le premier depuis 2017. Ce à quoi le président sud-coréen Yoon Suk Yeol avait répondu:

«Si la Corée du Nord utilise des armes nucléaires, son régime sera stoppé par une réponse écrasante de l'alliance américano-sud-coréenne»

Coopération renforcée

En réaction, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont renforcé leur coopération en matière de défense, en organisant des exercices conjoints ainsi que des manoeuvres navales avec le Japon. (ats/ag)