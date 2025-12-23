stratus fréquent
Libye

Le chef d'état-major libyen décède dans un «accident» d'avion

ANKARA, TURKIYE - DECEMBER 23: Libyan Chief of Staff General Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad was officially welcomed at the General Staff Headquarters during his visit to Ankara, Turkiye on December 23, ...
Le général Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad quelques heures avant sa mort lors de sa visite à Ankara, en Turquie, ce 23 décembre 2025.Image: X02934
Le chef d’état-major libyen a trouvé la mort mardi soir dans le crash de son avion, survenu moins de quarante minutes après son décollage d’Ankara, dans des circonstances encore inexpliquées.
23.12.2025, 22:3223.12.2025, 22:51

Le chef d'état-major libyen a été tué mardi soir dans l'accident de son avion survenu moins de 40 minutes après son décollage de la capitale turque Ankara.

«C'est avec une profonde tristesse et une grande affliction que nous avons appris la nouvelle du décès du chef d'état-major général de l'armée libyenne, le général de corps d'armée Mohamed Al-Haddad», a annoncé le Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibah, sur sa page officielle sur Facebook.

Selon le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya, l'épave de l'appareil, un Falcon-50, a été découverte à une cinquantaine de km au sud-est d'Ankara. Aucune explication officielle n'a été avancée.

«Le contact a été perdu à 20h52 (18h52 en Suisse) ce soir avec le jet d'affaires Falcon 50, numéro de queue 9H-DFJ, qui a décollé de l'aéroport d'Ankara Esenboga à 20h10 pour Tripoli», avait indiqué le ministre sur X.

Selon lui «une demande d'atterrissage d'urgence a été reçue près de Haymana (à une cinquantaine de km au sud-ouest de la capitale, ndlr). Cependant, le contact avec l'appareil n'a pas pu être rétabli par la suite». Les débris de l'appareil ont été retrouvés moins de deux heures plus tard.

Turkish rescue teams search for the remains of a private jet carrying Libya&#039;s military chief and four others that crashed after taking off from Ankara, killing everyone on board, in Ankara, Turke ...
Le parquet d'Ankara a ouvert une enquête sur le crash, a annoncé le ministre turc de la Justice Yilmaz Tunç.Keystone

Panne électrique

Outre le général Mohammed Ahmed Al-Haddad, se trouvaient également à bord «son conseiller Mohammed Al-Assawi, le général de division Al-Fitouri Ghraibil, le général de division Mohammed Jumaa et leur accompagnateur Mohammed Al-Mahjoub», a énuméré le ministre libyen à la Communication et aux Affaires politiques, Walid Ellafi, en direct sur la chaine Libya al-Ahrar.

Le parquet d'Ankara a ouvert une enquête sur le crash, a annoncé le ministre turc de la Justice Yilmaz Tunç. Selon plusieurs médias turcs, dont la chaine publique TRT, l'appareil aurait été victime d'une panne électrique.

«L'avion a annoncé un atterrissage d'urgence en raison d'une panne électrique et le contact a été perdu alors qu'il prévoyait d'atterrir à Etimesgut»
La chaine publique TRT

Haymana est situé sur le plateau d'Anatolie, peu accidenté et peu boisé. Malgré la pluie, la météo nationale turque n'a pas fait état de perturbation particulière dans la zone.

Plusieurs chaines de télévision turques privées et l'agence étatique de presse Anadolu ont diffusé dans la soirée des images montrant le ciel s'illuminer sous l'effet d'une explosion, non loin du lieu supposé où l'appareil aurait émis son dernier signal. L'aéroport international d'Ankara, fermé en milieu de soirée au trafic aérien, a rouvert et fonctionne normalement, a rapporté la chaine privée NTV.

Le chef d'état-major libyen s'était rendu mardi à Ankara pour une visite officielle à l'invitation de son homologue turc. Il a aussi été reçu mardi par le ministre turc de la Défense.

In this photo released by the Turkish Defense Ministry, Turkey&#039;s Chief of General Staff Gen. Selcuk Bayraktaroglu, right, poses for a photograph with Libyan Chief of General Staff Gen. Mohamed Al ...
Le chef d'état-major libyen s'était rendu mardi à Ankara pour une visite officielle à l'invitation de son homologue turc.Keystone

La Turquie est un allié de poids du gouvernement de Tripoli au côté duquel elle est engagée, y compris militairement, depuis janvier 2020, lui fournissant notamment des drones de combat et des instructeurs militaires. (mbr/ats)

