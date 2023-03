Pyongyang confirme avoir lancé 3 missiles balistiques depuis dimanche

Baptisés «Freedom Shield», les exercices militaires américano-sud-coréens ont débuté lundi et doivent durer dix jours. Ils se focalisent sur «l'évolution de l'environnement de sécurité» due à l'agressivité redoublée de la Corée du Nord, ont déclaré les alliés.

Le missile a parcouru environ 1000 km et atteint une altitude maximale de 6000 km «avant d'atterrir avec précision sur la zone prédéfinie dans les eaux libres au large de la mer de l'Est», le nom coréen de la mer du Japon, selon KCNA.

«Cet essai de missile est l'occasion de donner un avertissement plus fort aux ennemis qui cherchent à faire monter la tension dans la péninsule coréenne»

Le missile, appelé Hwasong-17, a été tiré en réaction aux exercices militaires conjoints actuellement menés par les Etats-Unis et la Corée du Sud, qualifiés de «provocateurs et agressifs» par l'agence officielle de Pyongyang.

Après plus d'une année de guerre, ça a bien fini par se produire: un incident direct entre la Russie et les Etats-Unis. Mardi 14 mars, un avion de chasse russe Su-27 et un drone américain MQ-9 Reaper sont entrés en collision au-dessus de la Mer Noire. La version des faits diverge quelque peu en fonction de la source, mais le crash s'est soldé par la perte de l'engin américain.