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Corée du Nord: Kim Jong Un supervise un essai militaire naval

Kim Jong Un supervise l'essai d'un navire de guerre en Corée du Nord

In this photo provided by the North Korean government, its leader Kim Jong Un, second left, supervises tests of a destroyer, the Kang Kons main gun and automatic cannons at an undisclosed place in No ...
Vêtu d'un costume noir et d'un chapeau jaune, Kim Jong Un a supervisé l'essai d'un puissant navire de guerre pour la Corée du Nord.Keystone
Kim Jong Un a assisté au test d'un navire de guerre Nord-Coréen bardé de missiles et de systèmes de guerre électronique, un an après l'échec du précédent lancement.
05.07.2026, 08:4805.07.2026, 08:48

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé cette semaine un test d'armement du destroyer de 5000 tonnes Kang Kon, notamment avec des missiles de croisière et des systèmes de «guerre électronique», rapporte dimanche un média d'Etat. Ce navire s'était partiellement renversé l'an dernier lors de sa mise à l'eau, avant d'être réparé.

Après les essais qui se sont déroulés vendredi, Kim Jong Un «a donné l'ordre de compléter la procédure de test du destroyer d'une manière responsable et de le mettre au service de la Marine dans les deux mois», d'après l'agence officielle nord-coréenne KCNA.

Un échec l'an dernier

La mise à l'eau inaugurale de ce navire, en mai 2025, avait échoué, sous les yeux de Kim Jong Un. Il avait alors dénoncé une «négligence absolue» et exigé que les coupables soient mis face à leurs responsabilités.

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Par ailleurs, également dimanche, KCNA a indiqué que Xi Jinping avait adressé une lettre au dirigeant nord-coréen, qui venait de le féliciter pour le 105e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Le président chinois a écrit:

«Je suis prêt à guider les secteurs et régions concernées, des deux côtés, vers la mise en oeuvre complète de notre important accord commun, et à mener les relations Chine-RDPC à un développement de long terme, solide et stable»

Si la Corée du Nord s'est grandement rapprochée de la Russie ces dernières années, la Chine reste de loin son premier partenaire. (btr/ats)

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