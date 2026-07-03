Un bitcoin symbolique devant un portrait de Donald Trump. Le président américain est un fervent défenseur des cryptomonnaies. Image: Pablo Gianinazzi / Keystone

Voici comment Trump s'est enrichi de 2,2 milliards en quelques mois

Grâce à des transactions dans la cryptomonnaie et à l'exploitation commerciale de son nom, le président américain Donald Trump a engrangé une fortune avant même son mi-mandat.

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Le président américain s'en met plein les poches depuis son entrée en fonction. La fortune de Donald Trump a augmenté d'au moins 2,2 milliards de dollars depuis janvier 2025, selon un document publié mardi par la Maison-Blanche.

C'est environ trois fois plus que l'année précédente, lorsque le républicain n'occupait encore aucune fonction politique.

Des affaires lucratives dans les cryptomonnaies

La grande différence entre 2024 et 2025: la crypto. Grâce aux «memecoins» (réd: une cryptomonnaie inspirée de mèmes Internet ou de blagues virales) et à la vente d'une entreprise familiale ayant émis sa propre monnaie numérique, Donald Trump a gagné l'an dernier au moins 1,4 milliard de dollars (environ 1,1 milliard de francs).

Une partie de ces revenus provenait d'une société d'investissement basée aux Emirats arabes unis, ce qui donne à tout le moins l'impression d'un conflit d'intérêts.

Mais la vente de memecoins a elle aussi fait affluer un montant à neuf chiffres dans les caisses de Trump, un grand nombre de ses partisans s'étant rués sur ces produits cryptographiques spéculatifs. Beaucoup de ces investisseurs ont subi de lourdes pertes, les «memecoins» Trump ayant fortement perdu de leur valeur après leur émission.

Des cadeaux, y compris de Suisse

La compilation du patrimoine de Trump recense également plusieurs cadeaux reçus l'an dernier. Ainsi, le patron de la Fifa, Gianni Infantino, lui a offert dix billets pour la finale de la Coupe du monde de football, d'une valeur prétendument limitée à 15 000 dollars (12 000 francs). Trump a également reçu un présent de la part de l'horloger suisse Rolex: dix billets pour le tournoi de tennis de l'US Open, sponsorisé l'an dernier par Rolex, auquel Trump a assisté en tant qu'invité du patron de Rolex, Jean-Frédéric Dufour. Ce cadeau vaudrait, selon les déclarations, 25 000 dollars (20 000 francs).

En revanche, ne figurent pas dans la liste le lingot d'or et la pendulette que des représentants de l'économie suisse ont offerts au président américain en novembre dernier, dans le Bureau ovale. Cela surprend, mais pourrait indiquer que Trump n'a pas considéré ces présents comme des cadeaux personnels. Car le président est en principe tenu de déclarer tout cadeau d'une valeur supérieure à 480 dollars (387 francs).

Trump, ici en compagnie du patron de Rolex, Jean-Frédéric Dufour, lors de l'US Open, en septembre 2025. Image: Imago

De nombreux revenus annexes

Le président a dans tous les cas assez d'argent, même sans lingot d'or de plus de 100 000 dollars. Trump continue ainsi de gagner chaque année jusqu'à 1 million de dollars grâce à la vente de son livre publié en 1987, «The Art of the Deal».

Il perçoit également une pension du syndicat des acteurs de près de 78 000 dollars (environ 63 000 francs) par an, pour avoir autrefois participé à plusieurs émissions télévisées et films. Le président a aussi généré 4,7 millions de dollars (3,7 millions de francs) de revenus grâce à la vente de montres Trump, 208 486 dollars (168 000 francs) de bibles Trump, 67 634 dollars (55 000 francs) de baskets et parfums Trump, ainsi que 35 920 dollars (29 000 francs) de guitares Trump.

Trump continue de s'endetter

La déclaration de patrimoine du président recense également ses dettes. Celles-ci s'élevaient, à la fin de l'année dernière, à au moins 175 millions de dollars (141 millions de francs).

S'y ajoutent des provisions d'au moins 105 millions de dollars (85 millions de francs) pour d'éventuelles indemnisations dans le cadre de procédures civiles. Le président a par ailleurs contracté en 2025 un crédit de plus de 50 millions de dollars (40 millions de francs), à un taux d'intérêt de 3,9%. La compilation de la Maison-Blanche ne précise pas à quoi le multimilliardaire a destiné cette somme.

Trump a d'ailleurs commenté mercredi l'augmentation de sa fortune en ces termes:

«Nous en profitons tous»

Grâce au boom de la bourse permis par sa politique économique, la fortune de tous les Américains augmenterait, a-t-il affirmé, avant de s'autocongratuler: