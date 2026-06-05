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Corée du Nord

Xi Jinping se rendra en Corée du Nord lundi et mardi

People watch a TV screen showing a file image of North Korean leader Kim Jong Un, right, and Chinese President Xi Jinping, at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Friday, June 5, 2026. (AP ...
Keystone

Xi Jinping se rendra en Corée du Nord

Xi Jinping se rendra lundi et mardi en Corée du Nord à l’invitation de son homologue Kim Jong Un. Sa dernière visite dans le pays remonte à 2019.
05.06.2026, 06:1205.06.2026, 06:12

Le dirigeant chinois Xi Jinping se rendra en Corée du Nord lundi et mardi, sa première visite depuis 2019 dans ce pays allié, ont annoncé vendredi les médias d'Etat chinois.

La chaîne de télévision chinoise CCTV a annoncé:

«A l'invitation de Kim Jong Un (...) Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, effectuera une visite d'Etat en République populaire démocratique de Corée les 8 et 9 juin.»

Pékin est un soutien diplomatique et politique essentiel pour la Corée du Nord, l'un des pays les plus isolés au monde et soumis à de lourdes sanctions internationales.

Kim Jong Un prétend avoir plus que doublé ses forces nucléaires

La Chine est également le principal partenaire commercial de Pyongyang et représentait 20% de son commerce extérieur l'an dernier.

Pourtant les visites de dirigeants chinois en Corée du Nord sont rares. Le dernier déplacement de Xi Jinping dans le pays remonte à 2019. Il s'agissait de la première visite de ce type depuis celle de son prédécesseur Hu Jintao en 2005.

Kim Jong Un s'était de son côté rendu à Pékin en septembre, invité aux côtés du président russe Vladimir Poutine à l'occasion d'un défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale.

L'agence d'Etat nord-coréenne KCNA a confirmé la visite, sans donner plus de détails. (sda/ats/afp/svp)

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