Des feux de forêt au Cap-Ferret provoquent le chaos et entraînent des évacuations de plusieurs villages. Keystone

Incendies: évacuations au Cap-Ferret et dans les Landes

Des incendies de forêt dévastateurs ravagent les régions du Cap-Ferret et des Landes. Des milliers de personnes ont été évacuées et attendent de pouvoir regagner leurs domiciles.

Plus de «International»

La préfecture de Nouvelle-Aquitaine, en France, a ordonné tôt vendredi l'évacuation de plusieurs villages de la presqu'île du Cap-Ferret (Gironde), en raison des incendies qui ravagent le secteur.

«Le feu a franchi vers 01h00 la ligne d'appui mise en oeuvre par les sapeurs-pompiers», a indiqué la préfecture dans un communiqué.

«L'évolution du sinistre impose l'évacuation sans délai des premiers villages de la presqu'île du Cap-Ferret» Préfecture

Un Suisse en vacances au Cap-Ferret, contacté par nos soins, décrit une évacuation «très rapide», sans le temps d'emporter toutes ses affaires. Lui et sa famille ont dû abandonner leurs vélos sur place. «On s'en souviendra», lâche-t-il.

Les villages de Claouey, Le Four, Les Jacquets, Petit Piquey et Grand Piquey sont concernés. Près de 20 000 personnes avaient déjà été évacuées préventivement dans le secteur depuis le début de l'incendie mercredi. Parties de Saumos, les flammes ont parcouru 4800 hectares au nord du bassin d'Arcachon.

Evacuation maritime

Plus de 400 personnes sont déjà arrivées par bateau à la jetée d'Arcachon depuis la presqu'île du Cap-Ferret, alors que la préfecture a ordonné une évacuation routière et maritime des résidents, a annoncé à l'AFP vendredi matin la mairie d'Arcachon.

Des navettes maritimes ont été mises en place sur quatre jetées et l'ensemble des résidents a été prié d'évacuer face à l'avancée des flammes, a précisé la municipalité.

Quelque 800 sapeurs-pompiers luttent contre le feu, qui a déjà détruit plusieurs maisons. Un pompier a été blessé lors de l'intervention par une explosion, probablement d'une bouteille de gaz.

23 000 personnes évacuées au total dans les Landes

Dans les Landes, plus de 23 000 personnes ont été évacuées au total, en raison d'un incendie, a annoncé vendredi matin le préfet Gilles Clavreul. Les flammes continuent à progresser. Plus de 2500 hectares ont brûlé.

Le préfet a indiqué sur la radio ICI Gascogne:

«Au total, on en est maintenant à plus de 23 000 personnes évacuées»

Quelque 18 000 d'entre elles ont été évacuées de Biscarrosse, a-t-il indiqué.

Près de 600 pompiers luttent contre les flammes, selon le préfet. «La physionomie du front est toujours extrêmement mauvaise», a décrit M. Clavreul, avec «de très nombreuses sautes de feu».

Les flammes ont parcouru 2500 hectares, a indiqué de son côté la mairie de Biscarrosse.Un fourgon à l'origine du feuL'incendie a été déclenché par un fourgon qui a pris feu sur la route départementale 652 qui traverse la forêt. Les occupants ont pu s'extraire à temps et aucun blessé n'est à déplorer selon la préfecture.

Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre un fourgon blanc prendre feu et une épaisse fumée noire se dégager du toit sur une route bordée d'arbres.

(svp/ats/afp)