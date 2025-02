Kim Jong Un et des responsables admirant la frappe. Keystone

La Corée du Nord étale sa «dissuasion nucléaire» en mer Jaune

Pyongyang dit avoir effectué un tir d'essai d'un missile de croisière mercredi pour démontrer sa capacité de contre-attaque dans n'importe quel espace».

La Corée du Nord a effectué mercredi un «essai de lancement de missile de croisière stratégique» en mer Jaune, a rapporté vendredi l'Agence centrale de presse coréenne (KCNA), précisant que l'exercice visait à démontrer les performances de sa «dissuasion nucléaire d'Etat».

«Une sous-unité compétente des unités combinées de missiles de l'Armée populaire coréenne dans la région de l'ouest a simulé le lancement d'un missile de croisière stratégique» en présence du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a précisé l'agence.

«Une capacité de frappe puissante»

L'exercice avait pour objectif d'avertir les ennemis de la Corée du Nord de la «capacité de contre-attaque de Pyongyang dans n'importe quel espace» et de «l'état de préparation de ses divers moyens d'opérations nucléaires», a-t-elle relevé.

Lors de l'exercice, Kim a déclaré qu'il était de la responsabilité des forces armées nucléaires nord-coréennes de «défendre la souveraineté et la sécurité nationales». «Une capacité de frappe puissante», a-t-il déclaré, constitue «la dissuasion et la défense la plus parfaite», selon KCNA.

Des images diffusées dans les médias d'Etat nord-coréens montraient Kim, flanqué de responsables, arborant des jumelles et regardant une frappe de missile détruire un petit bâtiment sur une île voisine. (jzs/ats)