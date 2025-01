La ville touristique de Wonsan, en Corée du Nord. Image: EPA KCNA

La Corée du Nord s'ouvre aux touristes: que mijote Kim Jong-un?

Les frontières de Corée du Nord sont restées fermées pendant cinq ans suite à la pandémie de Covid. Les voyages pourront bientôt reprendre, mais cette stratégie cacherait un objectif précis pour Kim Jong-un.

«Jusqu’à présent, il n’était possible d’entrer en Corée du Nord qu’en groupe, et non en tant que touriste individuel. De plus, les déplacements étaient strictement encadrés», explique Martin Fritz, journaliste indépendant, à la SRF. Même pour quitter son hôtel, il fallait être accompagné d’un guide.

Mais il sera bientôt possible de voyager dans le pays en tant que touriste individuel. A condition de respecter quelques règles.

Les lieux ouverts aux touristes

La ville de Samjiyon a été spécialement construite pour accueillir les visiteurs étrangers. Dans la station, les touristes peuvent se déplacer librement; mais dès qu’ils en sortent, un guide est obligatoire. Située à seulement quinze kilomètres de la frontière chinoise, la ville offre des activités variées selon les saisons.

«En hiver, on y skie, en été, on peut faire de la randonnée» Martin Fritz

A Samjiyon, on pratique les sports d'hiver. Image: EPA KCNA

Une zone construite spécialement pour les touristes. Image: EPA KCNA

Samjiyon sous une épaisse couche de neige. Image: EPA KCNA

Un projet de station balnéaire est également en préparation. La ville côtière de Wonsan devrait bientôt disposer de son propre aéroport pour accueillir les visiteurs étrangers. Toujours selon Martin Fritz, la stratégie de Kim Jong-un est la suivante: ces stations touristiques doivent maintenir les visiteurs dans des espaces dédiés et limiter leurs contacts avec la population nord-coréenne.

Le coût d’un séjour

Un voyage de trois nuits à Rason, dans le nord-est du pays, avec deux nuits supplémentaires à Pékin et les vols intérieurs inclus, coûte environ 1200 francs suisses par personne.

La demande auprès d'agences spécialisées, comme Koryo Tours, est forte, d’autant plus que les options de réservation restent limitées.

Les motivations de Kim Jong-un

Le dictateur nord-coréen espère générer de nouvelles sources de revenus grâce au tourisme. Selon Martin Fritz, il cherche aussi à donner une image plus «normale» de son pays, en mettant en avant ses paysages, ses infrastructures modernes et sa gastronomie.

Kim Jong-un et sa fille sur la plage de Wonsan en décembre 2024. Image: KCNA

La Corée du Nord ne vise cependant pas le tourisme de masse. L’offre reste restreinte, les visiteurs sont contrôlés et les prix sont élevés.

Mais qui veut aller en Corée du Nord?

Ces voyages attireraient surtout des touristes russes, selon le journaliste. Les frontières sont déjà ouvertes pour les citoyens de «nations amies», comme la Chine.

«En Turquie ou en Europe, les Russes sont souvent mal perçus à cause de la guerre en Ukraine. En Corée du Nord, ils n’ont pas à craindre ça» Martin Fritz

En revanche, pour les touristes occidentaux, l’intérêt est limité. Seules les personnes fascinées par la politique ou désireuses de visiter un pays difficile d’accès pourraient être tentées. Certains voyageurs ont également pour objectif de visiter tous les pays du monde, y compris les plus fermés.

Il faut toutefois garder à l’esprit que se rendre en Corée du Nord comporte toujours des risques. En 2016, un étudiant américain accusé d’espionnage est décédé en détention dans des circonstances peu claires.

Les citoyens sud-coréens, quant à eux, n’ont toujours pas le droit d’entrer en Corée du Nord. Certains pays, comme les Etats-Unis, interdisent par ailleurs à leurs ressortissants de s’y rendre.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder