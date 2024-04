La Corée du Sud lance son deuxième satellite espion

On a acheté les nouveaux «Panini» et c'est grotesque

Poutine mise sur l'usure pour vaincre l'Ukraine, à une condition

L'armée russe parvient à progresser lentement en Ukraine, mais enregistre de lourdes pertes. Les défenseurs ukrainiens sont en partie en retrait, en attendant les aides de l'Occident. Que nous réserve cette guerre d'usure?

Alors qu'une colonne russe de 48 chars et véhicules blindés se dirigeait samedi de Tonenke vers Umanske, dans l'est de l'Ukraine, elle est tombée dans une embuscade. Des enregistrements vidéo partagés sur les canaux Telegram ukrainiens et russes montrent des explosions de chars. Au total, la Russie aurait perdu ce jour-là seize véhicules blindés sous les tirs d'artillerie et d'armes antichars ukrainiens – un bilan désastreux.