Après avoir été vaccinés, 350 Indonésiens sont infectés par le Covid

Le Sinovac est un vaccin fabriqué par la Chine. A Java, en Indonésie, plus de 350 personnes travaillant dans la santé ont reçu ce vaccin. La plupart se sont retrouvés avec le Covid ou à l'hôpital.

Sur l'île de Java, en Indonésie, le vaccin Sinovac ne semble pas avoir d'effet sur le variant indien Delta. 350 membres du personnel sanitaire indonésien, ayant reçu une dose de ce vaccin chinois, ont été testé positifs au Covid. Des douzaines d'entre eux se sont même retrouvés à l'hôpital.

Pour les experts sur place, le variant Delta, principalement détecté en Inde, en serait la cause. Selon les médecins interrogés, le vaccin Sinovac n'est pas efficace contre les différents variants.

L'Indonésie a enregistré plus de 1,9 million d'infections et 53 000 de décès, depuis le début de la pandémie. Dont 950 médecins et infirmiers, qui ont été les premiers à recevoir le vaccin Sinovac en janvier dernier (jch).