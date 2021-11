Les non-vaccinés ne pourront bientôt plus faire grand-chose à Berlin

A Berlin, des habitants attendent le bus avec et sans masque, en attendant les nouvelles restrictions pour les non-vaccinés, en vigueur dès lundi. Image: sda

Une décision radicale prise par la capitale allemande. A partir de la semaine prochaine, ne pas être vacciné signifiera ne pas avoir accès à de nombreuses activités de la vie quotidienne.

À compter de lundi, Berlin va interdire aux personnes non vaccinées l'accès notamment aux restaurants sans terrasse, aux bars, aux salles de sport et aux salons de coiffure face à la résurgence du Covid-19, a décidé mercredi le gouvernement régional.

En vertu des nouvelles règles imposées, seules les personnes complètement vaccinées et celles qui peuvent prouver qu'elles sont guéries de cette maladie peuvent accéder aux installations de loisirs et à une liste d'autres lieux sélectionnés.

Ce qui a provoqué cette décision :

Cette décision a été prise en réponse à plusieurs facteurs:

L'augmentation du nombre des cas de coronavirus;

Et à la pression croissante sur les unités de soins intensifs;

Les entreprises ont de leur côté été encouragées à demander à leurs employés de travailler davantage à domicile et à limiter la présence au bureau à 50% du personnel.

Les théâtres, les musées et les événements en plein air accueillant plus de 2000 personnes, comme les matchs de football, seront interdits d'accès aux adultes non vaccinés.

Les mineurs ne sont pas concernés par ces mesures

Les mineurs et les adultes qui ne peuvent pas se faire vacciner contre le Covid-19 pour des raisons de santé ne seront pas concernés par ces nouvelles restrictions, un test négatif étant suffisant pour eux.

Les mesures annoncées par le sénat berlinois sont parmi les plus sévères jamais prises en Allemagne, qui a battu à plusieurs reprises ces derniers jours son record de nouvelles contaminations quotidiennes par le coronavirus.

Selon l'Institut Robert Koch (RKI), ce pays a enregistré près de 40 000 nouveaux cas mercredi, un record absolu. Cette flambée est attribuée au taux de vaccination relativement faible de la population en Allemagne, un peu plus de 67%. (ats/jch)