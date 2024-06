De fortes pluies en Côte d'Ivoire ont fait 8 morts

Le seuil «normal» défini est de 50 mm en 24 heures ajoute la Sodexam. Les pluies torrentielles suivies d'inondations dévastatrices sont récurrentes dans la plus grande ville ivoirienne où vivent près de six millions d'habitants.

En 24 heures, il est tombé 214 mm de pluie dans la commune de Yopougon, et 205 dans celle de Cocody, selon l'agence météorologique ivoirienne Sodexam, soit un quart des précipitations attendues sur l'ensemble des trois mois de la saison des pluies (mai-juin-juillet).

Les précipitations ont été particulièrement fortes et environ quatre fois supérieures à la normale.

Les pompiers ont publié un «point de situation» de leurs interventions «liées aux pluies diluviennes du jeudi 13 juin à 16h00 au samedi 15 juin 2024 à 08h00», annonçant un «bilan définitif de 8 personnes décédées et 18 évacuées» , dans des hôpitaux.

Huit personnes sont mortes dans des éboulements ou à cause de la montée des eaux après de très fortes pluies jeudi et vendredi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, selon un bilan «définitif» des sapeurs-pompiers publié samedi.

Huit personnes ont perdu la vie à Abidjan après des pluies torrentielles et des éboulements.

