L'un des derniers pays du monde sans Covid compte ses premiers cas



Et il n'en resta plus que treize. La liste des entités territoriales n'ayant jamais connu le Covid se restreint. Le minuscule Etat des Palaos a détecté deux cas. Pourquoi? Il y a des pays sans Covid? Voici quelques réponses.

L'archipel des Palaos, dans le Pacifique, a annoncé, samedi, des premiers cas de coronavirus, perdant son statut rare de pays exempt de Covid-19. Selon l'OMS il ne reste plus que treize Etats qui n'ont jamais eu un cas de Covid.



C'est là 👇 Image: Shutterstock

Ce qu'il s'est passé

Deux voyageurs, testés positifs après leur arrivée de l'île de Guam, ont été placés en quarantaine ainsi que les personnes contacts.

Les voyageurs infectés avaient été testés négatifs 72 heures avant leur départ, mais se sont révélés positifs lors d'un test obligatoire cinq jours après leur arrivée.

Pas de confinement dans ce pays très bien vacciné

Le ministère de la Santé n'a pas précisé combien de cas contacts étaient à l'isolement, mais un porte-parole a affirmé à l'AFP qu'il n'y avait a priori pas eu de transmission communautaire.

«Nous demandons à chacun de rester calme»

Les autorités ont renoncé à un confinement. Avec plus de 80% des 18 000 habitants entièrement vaccinés, le président Surangel Whipps a insisté sur le fait que le pays insulaire restait «sûr».



La pression économique avait forcé le retour des touristes

L'archipel, situé à un millier de km à l'est des Philippines, avait fermé ses frontières au début de la pandémie, malgré les graves répercussions pour son économie qui dépend largement du tourisme (et ça fait rêver, non? 👇).

Image: Shutterstock

Les Palaos avaient ouvert, en avril, une «bulle» pour les voyages avec Taipei, fermée un mois plus tard en raison d'une flambée de cas à Taïwan puis rouverte la semaine dernière, les touristes non vaccinés étant vaccinés à leur arrivée.

Qui sont ces pays qui ne connaissent pas le Covid?

Jusqu'à samedi, les Palaos étaient l'un des seuls pays ou entités territoriale au monde à n'avoir enregistré aucun cas de coronavirus – ou n'en ayant rapporté aucun cas – selon le site de l'Organisation mondiale de la Santé, les autres sont:



Les Îles Cook

La Corée du Nord

Kiribati

La Micronésie

Nauru

Niue

Îles Pitcairn (territoire britannique d'outre-mer)

Sainte-Hélène (territoire britannique d'outre-mer)

Tokelau

Tonga

Le Turkménistan

L'essentiel des régions qui n'ont connu aucun cas se composent de petites îles qui ont pu facilement restreindre l0'arrivée de touristes, comme les Palaos d'ailleurs.



A noter, dans cette liste, la présence notable de la Corée du Nord et du Turkménistan qui sont des Etats continentaux, mais gouvernés par des régimes autoritaires qui n'ont pas voulu communiquer leurs données à l'OMS... (jah/ats)



