Pfizer et Moderna haussent le prix des vaccins en Europe

L'argent coule à flots pour Pfizer grâce au sérum contre le Covid

Plus les mois passent, plus les compteurs de ventes s'affolent pour Pfizer. Le laboratoire prévoit d'écouler cette année pour 33,5 milliards de dollars (30,36 milliards de francs) de vaccins contre le Covid-19 développés en partenariat avec l'allemand Biontech. C'est bien plus que les 26 milliards de dollars sur lesquels le groupe avait dit tabler en mai et encore plus que les 15 milliards de dollars estimés en février. A titre de comparaison, le groupe Johnson & Johnson, qui a lui aussi développé un vaccin contre le coronavirus, anticipe 2,5 milliards de dollars de revenus issus de son sérum contre le virus cette année.